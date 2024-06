Sinner-Hanfmann, definito l’orario a Wimbledon 2024: programma, tv, streaming

Lunedì 1° luglio Jannik Sinner farà il proprio esordio nel torneo di Wimbledon. Sul campo-1, l’altoatesino (n.1 del mondo) inizierà il proprio percorso contro il tedesco Yannick Hanfmann, replicando quanto era già accaduto nel primo turno degli US Open dell’anno passato. Ci si augura poi che il pusterese faccia un cammino più lungo di quello a New York.

Una partita sulla carta alla portata di Sinner, che ha dimostrato di essere in ottima forma in avvicinamento all’appuntamento sull’erba di Church Road a Londra. Il riferimento è alla vittoria nell’ATP500 di Halle. Un’affermazione importante per Jannik, essendo stata la prima nel massimo circuito internazionale sui prati, che ha permesso al nostro portacolori di arrivare con fiducia allo Slam.

L’unico precedente risale al menzionato incrociato a New York, in cui il successo del tennista nostrano era stato netto, sullo score di 6-3 6-1 6-1. Il n.1 ATP si augura di replicare, per non disperdere energie in un percorso che si prevede particolarmente impegnativo.

La partita tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann, valida per il primo turno di Wimbledon, andrà in scena sul campo-1 (terza sfida in programma), sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (a seconda del palinsesto); in streaming su SkyGo, NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-HANFMANN WIMBLEDON 2024

Lunedì 1° luglio

NO.1 COURT – Ore 14:00

1. Aleksandar Kovacevic (USA) v Daniil Medvedev [5]

2. Emina Bektas (USA) v Aryna Sabalenka [3]

3. Jannik Sinner (ITA) [1] v Yannick Hanfmann (GER)

PROGRAMMA SINNER-HANFMANN WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (a seconda del palinsesto)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport