Wimbledon 2024, i possibili avversari di Sinner turno per turno. Un tabellone mai così duro

Jannik Sinner si presenterà a Wimbledon da numero 1 del mondo: sarà il suo primo Slam da giocatore in testa al ranking ATP, fresco di trionfo all’ATP 500 di Halle e desideroso di mettersi in luce anche sull’erba londinese, dove si disputa uno dei tornei più iconici e prestigiosi dell’universo tennistico. Il fuoriclasse altoatesino, che in questa stagione ha vinto gli Australian Open e si è fermato in semifinale al Roland Garros, dovrà però fare i conti con un tabellone davvero durissimo. Il sorteggio non ha certamente sorriso al 22enne, che proverà a essere più forte dell’estrazione e a essere grandi protagonista nelle prossime due settimane.

Jannik Sinner debutterà contro il tedesco Yannick Hanfmann, numero 95 del mondo contro cui ha vinto l’unico precedente, disputato lo scorso anno al primo turno degli US Open. L’azzurro partirà con i favori del pronostico, ma poi il secondo turno potrebbe rivelarsi di fuoco, visto che dall’altra parte della rete ci potrebbe essere Matteo Berrettini, pronto a dare vita a un derby tricolore davvero palpitante. Il finalista di Wimbledon 2021 è in grande ripresa, ha raggiunto la finale all’ATP 250 di Stoccarda e ha i mezzi per tenere testa al numero 1 sulla sua superficie prediletta. Attenzione però all’esordio del romano, che è sotto per 0-1 nei precedenti con Sinner (sedicesimi di finale del Masters 1000 di Toronto lo scorso anno), perché incrocerà il rognoso ungherese Marton Fucsovics.

Terzo turno non impossibile, ma l’olandese Tallon Griekspoor (ampiamente favorito nel suo spicchio: esordio contro lo spagnolo Carreno Busta, poi il vincente di Nagal-Kecmanovic) ha dimostrato di potergli dare del filo da torcere, anche se il 28enne ha perso i cinque precedenti disputati contro l’azzurro (ben tre quest’anno, l’ultimo settimana scorsa nei sedicesimi di Halle e risolto in rimonta). Si tratta di tre turni complessi e sfortunati, perché di solito il numero 1 del mondo riceve più grazia dall’urna.

Agli ottavi di finale è in rotta di collisione con lo statunitense Ben Shelton, che sull’erba in questa stagione ha vinto solo una partita su quattro disputate e che sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative: l’americano risorgerà (debutto con Bellucci, poi uno tra Harris e Michelsen), oppure dovrà chinare il capo in uno spicchio di tabellone dove figurano anche il cileno Nicolas Jarry e il canadese Denis Shapovalov?

Spingendoci fino ai quarti di finale, la testa di serie che potrebbe incrociare potrebbe essere il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo. Non è un erbivoro e, dopo l’esordio con Kovacevic e poi l’incrocio con uno tra Muller e Gaston, potrebbe anche seriamente faticare contro un grande specialista come il tedesco Jan-Lennard Struff (Marozsan e poi il vincente di Zhang-Janvier) e contro il bulgaro Grigor Dimitrov (Lajovic, Garin-Shang, Wawrinka/Broom-Monfils/Mannarino).

Il tabellone si farebbe poi ulteriormente duro per Jannik Sinner, visto che in semifinale lo attenderebbe lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo che ha di fronte un cammino sulla carta molto semplice. Dall’altra parte del tabellone figura il serbo Novak Djokovic, ma le condizioni fisiche del balcanico sono tutte da verificare e i possibili incroci con il polacco Hubert Hurkacz (ai quarti) e il tedesco Alexander Zverev (in semifinale) potrebbero metterlo in difficoltà.

POSSIBILI AVVERSARI JANNIK SINNER A WIMBLEDON

Primo turno: vs Hanfmann

Secondo turno: vs Berrettini/Fucsovics

Terzo turno: vs Griekspoor (favorito contro Carreno Busta e il vincente di Nagal-Kecmanovic)

Ottavi di finale: vs Shelton/Jarry/Shapovalov

Quarti di finale: vs Medvedev/Struff/Dimitrov

Semifinale: vs Alcaraz

Finale: vs Djokovic/Hurkacz/Zverev