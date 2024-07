MotoGP, Martin si prende la pole position al Sachsenring. 4° Bagnaia, eliminato in Q1 Marquez

Jorge Martin si conferma un ottimo interprete del Sachsenring e, dopo la doppietta di un anno fa, conquista la pole position per il Gran Premio di Germania 2024, nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. 17ma partenza al palo della carriera in top class (la 38ma complessiva nel Motomondiale) per lo spagnolo della Ducati Pramac, che tra oggi e domani proverà a consolidare la sua leadership in campionato.

1’19″423 il tempo siglato da Martinator, che ha abbassato di quasi due decimi il record del circuito pur non migliorandosi nell’ultimo tentativo di giro veloce. Prima fila completata un po’ a sorpresa dalle Aprilia del team Trackhouse, con il portoghese Miguel Oliveira 2° a 48 millesimi e l’iberico Raul Fernandez 3° a 220 millesimi dalla vetta.

Quarta posizione in griglia a 326 millesimi per Francesco Bagnaia, che non ha brillato in qualifica riuscendo comunque a difendersi portando a casa un buon risultato in vista della Sprint e del GP. Pecco ha preceduto le altre Ducati di Alex Marquez (5° a 0.368) e di un Franco Morbidelli (6° a 0.523) in crescita, mentre a seguire troviamo l’Aprilia ufficiale di Maverick Viñales ed i ducatisti italiani Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, con Marco Bezzecchi solo 12°.

Clamorosa eliminazione in Q1 per un acciaccato Marc Marquez, che ha pagato a caro prezzo l’impeding di Stefan Bradl all’inizio del suo ultimo time-attack attestandosi come primo degli esclusi dal Q2 per un decimo e mezzo. Il fenomeno di Cervera dovrà quindi rimontare dalla 13ma posizione in entrambe le gare del weekend, su una pista in cui è molto difficile sorpassare.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP GERMANIA MOTOGP 2024

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’19.423 3 9 305.0

2 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA Q2 1’19.471 6 10 0.048 0.048 304.2

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA Q2 1’19.643 2 8 0.220 0.172 300.8

4 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’19.749 6 9 0.326 0.106 302.5

5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’19.791 6 8 0.368 0.042 301.6

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’19.946 3 9 0.523 0.155 304.2

7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’19.950 2 5 0.527 0.004 305.0

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’19.957 5 8 0.534 0.007 300.8

9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’19.978 6 9 0.555 0.021 305.0

10 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q2 1’20.348 6 9 0.925 0.370 305.9

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’20.446 6 9 1.023 0.098 305.0

12 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’20.713 8 8 1.290 0.267 304.2

13 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’20.263 3 8 (*) 0.585 301.6

14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q1 1’20.310 8 9 (*) 0.632 0.047 300.0

15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q1 1’20.419 3 9 (*) 0.741 0.109 300.0

16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’20.515 8 9 (*) 0.837 0.096 305.0

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA Q1 1’20.553 8 9 (*) 0.875 0.038 297.5

18 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’20.565 8 9 (*) 0.887 0.012 298.3

19 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q1 1’20.799 7 9 (*) 1.121 0.234 300.0

20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’21.162 7 9 (*) 1.484 0.363 299.1

21 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA Q1 1’21.270 8 9 (*) 1.592 0.108 301.6

22 87 Remy GARDNER AUS Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q1 1’21.297 3 9 (*) 1.619 0.027 300.0