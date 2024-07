MotoGP oggi in tv, GP Germania 2024: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 7 luglio, assisteremo al settimo appuntamento del Motomondiale 2024. Sulla pista del Sachsenring, in Germania, lo spettacolo non mancherà di certo su uno dei tracciati più noti agli appassionati. I piloti saranno chiamati a una prova complicata, dovendo trovare il giusto equilibrio tra prestazione e la gestione delle gomme.

Nuovo confronto tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Lo spagnolo, leader del campionato, si è imposto in maniera chiara nel corso della Sprint Race. Spetterà a Pecco reagire per provare a contendere lo scettro all’iberico e a non perdere ulteriori punti nella classifica mondiale. Difficile si prospetta la gara per Marc Marquez, con tanti problemi fisici per le cadute di questo week end.

Il GP di Germania, round di Moto3, Moto2 e di MotoGP, sarà trasmesso interamente in tv da Sky Sport MotoGP (208) e da Sky Sport Uno (201). TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente le differite delle corse domenicali delle tre classi. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro il warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Il round tedesco potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà la differita delle gare delle tre categorie che saranno disponibili sul sito internet TV8.it. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro il warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

MOTOGP OGGI IN TV, GP GERMANIA 2024

Domenica 7 luglio

Ore 09.40, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP GERMANIA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Domenica 7 luglio

Ore 13.55, Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 15.15, Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 17.05, MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro