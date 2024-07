MotoGP, Jorge Martin vince la Sprint Race del GP di Germania, terzo Bagnaia

Jorge Martin torna al successo e vince la Sprint Race del Gran Premio di Germania a Sachsenring: Francesco Bagnaia era partito bene, ma non aveva il passo per tenersi dietro tutti, mentre lo spagnolo è apparso sin da subito il più forte e di fatto è rimasto sempre al comando. Seconda posizione per un sorprendente Miguel Oliveira, chiude il podio Bagnaia, sesta posizione in rimonta per Marc Marquez. Martin che nel Mondiale torna a +15 su Bagnaia.

La partenza di Bagnaia è davvero eccezionale: il due volte campione del mondo si infila all’interno e in un paio di curve si mette al comando davanti Oliveira e Martin, mettendosi alle spalle anche Raul Fernandez. Pecco non ha però il passo per strappare, Martin è scatenato e gli rimane attaccato: prima con una staccata al limite non riesce a passare, ma rifinisce il sorpasso al giro successivo.

Bagnaia che attraversa due giri non semplici e viene passato subito dopo anche da Oliveira, riesce successivamente a tenere il suo passo e a rimanere stabilmente in terza posizione. Dalle retrovie ricostruisce la sua gara Marc Marquez che dalla tredicesima posizione risale fino alla settima, al termine di un bel duello con Binder.

Sprint Race che rimane a lungo estremamente equilibrata con tanti piloti racchiusi in pochissimi decimi, Oliveira riesce a mantenersi vicino a Martin, ma negli ultimi cinque giri lo spagnolo del Team Pramac effettua lo strappo decisivo, prendendo un margine di oltre mezzo secondo. Lo spagnolo vince quindi davanti a un grande Miguel Oliveira e a Francesco Bagnaia, quarto Bastianini, quinto Morbidelli e sesto Marc Marquez che ha passato sul traguardo Maverick Vinales al fotofinish con una gran staccata all’ultima curva.