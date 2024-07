LIVE Fognini-Van Assche, ATP Umago 2024 in DIRETTA: duello generazionale italo-francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match d’esordio nell’ATP 250 di Umago di Fabio Fognini contro Luca Van Assche.

Partita che era stata il 1° turno di Wimbledon 2024, dove il veterano ligure aveva fatto prevalere la maggiore adattabilità nonché l’esperienza di oltre 15 anni di circuito. La contesa si chiuse quel giorno in un nettissimo 6-3, 6-2, 7-5 per Fognini. Oggi, la musica verosimilmente cambierà, seppur si giochi sulla superficie su cui Fabio ha vinto un Masters 1000. Il sardo-francese si trova bene sul rosso, e potrà far valere la differenza d’età con il ligure, che viene dall’ottimo quarto di finale a Gstaad, arresosi solo a Stefanos Tsitsipas.

Con la bella settimana in Svizzera, Sonego ha recuperato posizioni nel ranking ATP, mettendosi al riparo ancora per qualche mese importante dallo “spettro” di non poter giocare gli Slam. Quest’ultima ragione è quella che lo spinge a continuare a giocare: essere parte dei tornei del Grand Slam. Al momento il ligure si trova al 73° posto provvisorio (complici i 45 punti in scadenza della semiginale a Zug 2023), con la possibilità concreta di avanzare al 65° in caso di quarti di finale.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP 250 di Umago di Fabio Fognini e Luca Van Assche. Si parte alle 16:30 a Plava Laguna nel Goran Ivanisevic Stadium, vi aspettiamo!