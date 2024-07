LIVE Berrettini-Kotov, ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA: il russo evoca brutti ricordi a tanti italiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 250 di Kitzbuehel tra Matteo Berrettini ed il russo Pavel Kotov. Primo confronto diretto tra i due giocatori, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero due del tabellone austriaco.

Berrettini, ventottenne romano, si presenta a questo appuntamento dopo la vittoriosa settimana vissuta a Gstaad che gli ha permesso di rientrare nella top 50 del ranking internazionale. Sempre alle prese con i suoi noti fastidi che lo tormentano da un paio di stagioni, l’azzurro nel 2024 ha vinto l’ATP 250 di Marrakech prima di trionfare sulla terra rossa elvetica. Nel mezzo la finale sull’erba di Stoccarda e lo straordinario derby di secondo turno a Wimbledon con Jannik Sinner.

Dal canto suo Kotov, venticinquenne moscovita, arriva nella località sciistica austriaca a margine della sconfitta al secondo turno a Bastad subita dal croato Ajdukovic. Tornato stabilmente nei primi 100 delle classifiche ATP grazie ad un gran finale di 2023 nella parentesi indoor, il russo si è poi confermato nella prima metà del 2024 inanellando numerose vittorie su ogni superficie. Kotov ha già sconfitto per ben 4 volte tennisti italiani, ovvero Musetti ad Hong Kong, Sonego a Doha, Fognini e Cobolli in quel di Marrakech.

La sfida di primo turno dell'ATP 250 di Kitzbuehel tra Matteo Berrettini ed il russo Pavel Kotov sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle 11.00 dopo Gaston-Altmaier ed Ofner-Neumayer.