LIVE Darderi-Ajdukovic, ATP Umag 2024 in DIRETTA: attenzione al croato che ha spaventato Nadal a Bastad

Diretta Live del match di 1° turno a Umago tra Luciano Darderi e Duje Ajdukovic.

Ci si aspetta grande lotta tra l’azzurro e il giocatore di casa, che ha appena conquistato per la prima volta una semifinale nel circuito maggiore, a Bastaad. La sua corse è stata arrestata niente meno che da Rafael Nadal, il re della terra battuta, che lo ha piegato con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in oltre due ore e mezza di gioco. Il giovane classe 2001 era avanti di un set e di un break nel secondo, prima di subire la “furiosa” rimonta del 14 volte campione del Roland Garros.

Anche l’azzurro viene da una prima volta ad alto livello, ad Amburgo ha infatti conquistato i primi quarti di finale in un torneo ATP 500, in cui ha sconfitto Hardt e Shevchenko prima di soccombere in 3 set a Sebastian Baez. Con quel risultato l’italo-argentino ha fatto un altro passo verso la top 30, che è sempre più vicina e potrà essere centrata proprio questa settimana a Parigi. Ricordiamo che Darderi sarà al via del torneo a Cinque cerchi, al via nella giornata di sabato 27 luglio.

match di 1° turno a Umago tra Luciano Darderi e Duje Ajdukovic. Si parte non prima delle 21, prima giocheranno Fognini-Van Assche (dalle 16:30) e Rublev-Carabelli (NB 18:00).