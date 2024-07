LIVE Fognini-Tsitsipas, ATP Gstaad 2024 in DIRETTA: serve l’impresa contro la testa di serie n.1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di quarti di finale a Gstaad tra Fabio Fognini e Stefanos Tsitsipas.

Dopo la vittoria su Casper Ruud a Wimbledon, il ligure si ritrova a giocare un’altra di quelle partite per cui ancora si diletta con la racchetta in giro per il mondo. Di fronte al 37enne di Arma di Taggia, il campione di Montecarlo, nonché uno dei migliori al mondo sulla terra battuta. Tsitsipas necessita quantomeno della finale, per tornare in top 10 e assicurarsi (in caso di forfait di Hubert Hurkacz) un posto tra le prime 8 teste di serie. Ciò sarebbe importante poiché permetterebbe al greco di evitare una delle prime 4 forze del tabellone prima dei quarti.

Il ligure vuole dare continuità al gran momento che sta vivendo. Al momento si trova al 68° posto virtuale, con appena 4 lunghezze di vantaggio su Matteo Berrettini, che giocherà dopo Fognini. Una seconda, forse terza giovinezza per il campione di Montecarlo 2019, che ha dichiarato più volte che continuerà a giocare finché potrà disputare gli Slam direttamente in tabellone principale. Intanto, con quest’ultimo mese pieno di belle vittoria, si è assicurato gli US Open 2024 e gli Australian Open 2025.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del quarto di finale dell’ATP 250 di Gstaad tra Fabio Fognini e Stefanos Tsitsipas. Si parte come 3° match dalle 10:30, ma non prima delle 15:00, prima del ligure Heide-Halys e Struff-Etcheverry.