Tour of the Alps 2025: prima vittoria della carriera per Marco Frigo a San Candido

Una lunghissima fuga solitaria per un’impresa che ricorderà per sempre: Marco Frigo si aggiudica la terza tappa del Tour of the Alps sul traguardo di San Candido. Per l’azzurro classe 2000 è la prima vittoria della carriera, lui che ha già conquistato due podi parziali tra Giro d’Italia e Vuelta.

Inizio di gara ricco di scatti e controscatti che ha visto prima evadere un drappello di una ventina di uomini, controllato dal plotone principale, poi è riuscito ad andar via in solitaria Marco Frigo (Israel – Premier Tech), al quale gli inseguitori hanno lasciato molto spazio. Passo regolare per l’azzurro, con oltre 4′ di margine sul plotone principale.

Alle sue spalle hanno provato l’inseguimento in tre: Finlay Pickering (Bahrain Victorious), Fredrik Wandahl (Red Bull-Bora-hansgrohe) ed Andrew August (Ineos Grenadiers). Questo drappello però si è dovuto arrendere alla rimonta del gruppo sul GPM di Vierschachberg/Monte Versciaco, dove sono arrivati diversi attacchi, ma non abbastanza importanti per riprendere il battistrada.

Successo in solitaria, di gran qualità, per Frigo, a 19” il plotoncino dei big regolato da Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) davanti a Derek Gee e Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Settimo Damiano Caruso (Bahrain-Victorious). Resta leader della classifica generale Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team).