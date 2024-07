LIVE Berrettini-Auger Aliassime, ATP Gstaad 2024 in DIRETTA: il romano ritrova una vecchia conoscenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di quarti di finale a Gstaad tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime.

Giornata di quarti di finale in Svizzera, colorata d’azzurro per la presenza del romano e di Fabio Fognini, che precederà in ordine di tempo questa partita. Ligure che si trova per giunta 4 punti davanti in classifica ATP a Berrettini che, con una vittoria oggi, avrebbe chance di sopravanzarlo, visto anche l’improbo confronto che attente l’ex numero 9 del mondo (vs Tsitsipas). Ricordiamo che, vincendo il torneo bissando il successo del 2018, l’azzurro tornerebbe in top 50.

Per Berrettini due partite d’esordio diverse tra di loro, ma entrambe positive. All’esordio contro Pedro Cachin, il romano è stato abile a partire subito forte e a mettere le cose in chiaro, salvo portarsi dietro il rivale fino al tie-break nel 2° set, con il gioco decisivo che è stato vinto in maniera netta. Nella giornata di ieri, una partenza a handicap stava pregiudicando il set d’apertura contro il colombiano Daniel Galan. Berrettini è stato altrettanto lesto a recuperare il disavanzo nell’8° gioco, e a brekkare nuovamente concludendo la prima frazione sul 6-4, salvo poi dominare il 2° set.

Adesso, la riedizione del quarto di finale di Wimbledon 2021 tra il romano e la semifinale contro il vincente proprio di Fognini-Tsitsipas. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del quarto di finale tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime. Si parte come ultimi match di giornata, dopo Halys-Heide, Etcheverry-Struff e FOGNINI-Tsitsipas. L’incontro non inizierà comunque prima delle 17:30.