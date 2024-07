LIVE Darderi-Baez, ATP Amburgo 2024 in DIRETTA: l’italo-argentino cerca la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo quarto di finale dell’ATP 500 di Amburgo tra Luciano Darderi e l’argentino Sebastian Baez. Quarto confronto diretto tra i due, con il sudamericano che conduce per 2-1. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra il francese Arthur Fils ed il danese Holger Rune.

Darderi, ventiduenne italoargentino nato a Villa Gesell, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato in tre set il dominicano Hardt ed il kazako Shevchenko. Sorprendente per costanza su qualsivoglia superficie, l’azzurro ha ben figurato anche nella breve parentesi sull’erba issandosi fino al secondo turno di Wimbledon in cui ha lottato per 5 parziali contro Lorenzo Musetti. Vincitore dell’ATP 250 di Cordoba, Darderi ha poi raggiunto le semifinali sulla terra di Houston, prima di fermarsi alle semifinali dei ricchi Challenger di Cagliari e Torino, e dell’ATP 250 di Lione. Vincitore del Challenger di Perugia, Luciano vuole sfruttare a dovere questo nuovo sprazzo di stagione sul rosso.

Dal canto suo Baez, ventiquattrenne di Buenos Aires, arriva al quarto di finale dopo aver piegato in due set il tedesco Koepfer, ed in tre parziali il veterano serbo Lajovic. Vincitore di 6 titoli in carriera, nel 2024 ha festeggiato sulla terra rossa dell’Open di Rio de Janeiro e di quello di Santiago del Cile. Terraiolo puro, fa della regolarità e dei pochissimi errori gratuiti il suo credo tennistico.

Il quarto di finale dell'ATP 500 di Amburgo tra Luciano Darderi e l'argentino Sebastian Beaz sarà il primo incontro sul Campo Centrale dalle 12.00.