ATP Barcellona 2025: Fils, Rune e Ruud continuano ad avanzare

Si chiude una nuova giornata dell’ATP 500 di Barcellona, lo storico evento catalano guardato con particolare attenzione dal pubblico italiano. Questo perché ci sono tre giocatori dai quali può dipendere, la prossima settimana, l’ingresso o meno di Lorenzo Musetti tra i primi 10 del mondo, pur stando forzatamente a guardare in virtù del problema fisico che lo ha colto durante la finale di Montecarlo.

Per adesso, nulla di nuovo sul fronte del campo intitolato a Rafael Nadal. L’indiziato principale, il norvegese Casper Ruud, se la vede brutta in entrambi i set contro il serbo Hamad Medjedovic, andando nelle due occasioni sotto di un break nelle fasi iniziali, ma va sempre a recuperare e poi a chiudere il conto con il punteggio di 7-5 7-5 in poco più di due ore.

Ci sarà, dunque, la sfida geograficamente vicina con il danese Holger Rune, che però deve faticare di più e di meno insieme. Perché di più: deve recuperare un set all’argentino Sebastian Baez, con il punteggio finale che si assesta sul 4-6 6-1 6-2. Perché di meno: non deve superare, a differenza di Ruud, le due ore. Un po’ paradossale, ma reale. Ora le alternative sono due: o vince Rune, e perdendo Ruud Musetti è numero 10 del mondo, o vince Ruud, e in quel caso s’interrompe la corsa al sorpasso di Rune.

Nella parte alta del tabellone, invece, chi non si fa troppi problemi è il terzo della lista di coloro i quali hanno il toscano nei paraggi: Arthur Fils. Il francese, infatti, regola piuttosto facilmente, con un 6-3 6-2 che ne conferma lo stato di fiducia che si è notato nelle scorse settimane, lo spagnolo Pedro Martinez.

Dall’altra parte della rete avrà Stefanos Tsitsipas. Per il greco 7-6(4) 6-4 nel match più ricco di potenziale a livello di spettacolo all’interno della giornata, quello con l’americano Sebastian Korda. Il tutto nell’attesa di un vero e proprio giorno degli spagnoli, con il giovedì che avrà in campo Alcaraz, Davidovich Fokina e Munar (più de Minaur che di iberiche ha le radici).