LIVE F1, GP Ungheria 2024 in DIRETTA: la Ferrari spera di trovare una soluzione

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista dell’Hungaroring sarà un day-1 importante dal momento che i piloti e i team dovranno trovare nel più breve tempo possibile le soluzioni in termini d’assetto per le qualifiche di domani e la gara domenicale.

Un circuito angusto quello di Budapest, fondamentale avere una vettura che sappia essere agire nei tanti cambi di direzione e soprattutto avere tanto carico aerodinamico. Ci si chiede quale Ferrari vedremo sul tracciato magiaro. Quanto accaduto a Silverstone (Gran Bretagna) è stata una versione assai deludente, al punto che la Rossa ha recitato il ruolo di quarta forza in pista.

Per evitare una replica, la scuderia di Maranello introdurrà un nuovo fondo da abbinare al pacchetto aerodinamico che aveva esordito a Barcellona. In altre parole, si sta cercando qualunque cosa pur di risolvere il problema del rimbalzo aerodinamico. Sarà interessante capire gli equilibri in pista, vista l’ascesa di McLaren e di Mercedes rispetto alla Red Bull.

OA Sport di offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 in programma alle 13.30, mentre la FP2 scatterà dalle 17.00. Buon divertimento!