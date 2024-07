F1 oggi in tv, GP Ungheria 2024: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 19 luglio, andrà in scena la prima giornata del week end del GP d’Ungheria, appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Dopo l’appuntamento a Silverstone (Gran Bretagna), pista che richiede grande efficienza aerodinamica e grande percorrenza nei curvoni veloci, le scuderie dovranno affrontare un layout opposto per caratteristiche. Il tracciato magiaro ricorda un po’ Montecarlo per il suo essere assai tortuoso. Interessante sarà capire chi si adatterà.

La Ferrari spera di essere tra queste squadre. Dopo i tanti problemi avuti nel Regno Unito, la scuderia di Maranello introdurrà per questo fine-settimana un nuovo fondo, da associare al pacchetto aerodinamico fatto esordire a Barcellona. Il problema del bouncing è in cima alla lista delle priorità e già da oggi capire se tutto funzionerà o meno.

La prima giornata del weekend del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

PROGRAMMA GP UNGHERIA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

