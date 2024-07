F1, Ferrari parte forte a Budapest con il nuovo fondo. Sainz brilla in FP1 davanti a Verstappen e Leclerc

La Ferrari prova a rialzare la testa dopo le ultime prestazioni negative e comincia nel migliore dei modi il weekend di Budapest, dimostrandosi subito molto competitiva tra le curve dell’Hungaroring con il nuovo fondo evoluto introdotto per l’occasione sulla SF-24. Carlos Sainz è stato infatti il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2024, tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

1’18″713 il riscontro cronometrico siglato dallo spagnolo della Rossa nella simulazione di qualifica con gomma soft, accumulando un buon margine di quasi tre decimi sugli inseguitori più vicini. Max Verstappen si è inserito in seconda piazza con la Red Bull a parità di mescola con un gap di 276 millesimi dalla vetta, mentre l’altra Ferrari di Charles Leclerc ha ottenuto il terzo tempo a 298 millesimi.

Le indicazioni più incoraggianti per la Scuderia di Maranello sono poi arrivate nelle battute conclusive del turno durante la breve simulazione di passo gara, in cui la vettura si è dimostrata superiore alla concorrenza soprattutto a inizio stint al netto di mappature motore e carichi di benzina. Per quanto riguarda il giro secco, Mercedes archivia un quarto posto con George Russell (a 424 millesimi) ed il decimo con Lewis Hamilton (a 0.574).

Nel pacchetto di mischia troviamo anche McLaren con Lando Norris 6° a 0.498, subito davanti al compagno di squadra Oscar Piastri (7° a 0.536), mentre la vera rivelazione è sicuramente la Sauber di Guanyu Zhou in quinta posizione a 0.467 dal leader. In top 10 anche la Racing Bulls di Yuki Tsunoda e l’Aston Martin di Lance Stroll, mentre prosegue la crisi di un Sergio Perez solo 11° con la Red Bull, a sette decimi dal tempo di Sainz.

CLASSIFICA FP1 GP UNGHERIA 2024

1 Carlos SAINZ Ferrari1:18.713 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.276 7

3 Charles LECLERC Ferrari+0.298 6

4 George RUSSELL Mercedes+0.424 6

5 Guanyu ZHOU Kick Sauber+0.467 6

6 Lando NORRIS McLaren+0.498 6

7 Oscar PIASTRI McLaren+0.536 3

8 Yuki TSUNODA RB+0.547 6

9 Lance STROLL Aston Martin+0.552 5

10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.574 5

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.727 6

12 Daniel RICCIARDO RB+0.865 5

13 Fernando ALONSO Aston Martin+0.973 6

14 Alexander ALBON Williams+1.081 5

15 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.091 3

16 Logan SARGEANT Williams+1.172 6

17 Pierre GASLY Alpine+1.263 3

18 Esteban OCON Alpine+1.310 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.582 5

20 Oliver BEARMAN Haas F1 Team+1.658 7