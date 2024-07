F1, GP Ungheria 2024: numeri, statistiche, curiosità. Più che Hungaroring è ‘Hamiltonring’!

La tredicesima delle ventiquattro tappe che compongono il Mondiale di F1 2024 si terrà nel weekend del 19-21 luglio. In questo fine settimana assisteremo al Gran Premio d’Ungheria, giunto alla sua 39ma edizione. Si tratta di un traguardo ragguardevole per un Paese che, di fatto, non ha mai espresso né piloti, né marchi automobilistici di rilievo.

Eppure, la nazione magiara è fortemente legata alla Formula 1. Negli anni ’80 recepì i propositi di Bernie Ecclestone, deciso a portare il Circus oltrecortina. Quando venne meno il progetto dell’ipotetico Gran Premio d’Unione Sovietica, da corrersi in un tracciato cittadino a Mosca, fu proprio l’Ungheria a farsi avanti per portare la F1 nell’allora impero comunista.

Si costruì, però, un impianto permanente. Quello utilizzato ancora oggi, ovviamente ammodernato nel corso del tempo. L’Hungaroring, seppur oggetto di un paio di modifiche, è pressoché identico al suo lay-out originale. Per certi versi lo si può definire “avveniristico”, poiché seguì la filosofia di essere costruito all’interno di un catino naturale, allo scopo di permettere agli spettatori di avere la più ampia visuale possibile della pista. Il prezzo da pagare, ovviamente, è quello di avere un tracciato tortuoso. D’altronde non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca…

I NUMERI DEL GP D’UNGHERIA

Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (8)

Il britannico ha trionfato nel 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020. È peraltro l’unico a poter vantare tre affermazioni consecutive.

Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (9)

L’inglese è partito davanti a tutti nel 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023. Si tratta di un record assoluto, nessun altro pilota ha ottenuto tante pole position nel medesimo GP.

Piloti in attività con almeno una vittoria all’Hungaroring.

8 – HAMILTON Lewis (07, 09, 12, 13, 16, 18, 19, 20)

2 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023)

1 – ALONSO Fernando (2003)

1 – OCON Esteban (2021)

Piloti in attività con almeno una pole position all’Hungaroring.

9 – HAMILTON Lewis (07, 08, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23)

2 – ALONSO Fernando (2003, 2009)

1 – VERSTAPPEN Max (2019)

1 – RUSSELL George (2022)

Piloti in attività già saliti sul podio dell’Hungaroring.

11 (8-2-1) – HAMILTON Lewis

5 (1-2-2) – ALONSO Fernando

4 (2-2-0) – VERSTAPPEN Max

3 (1-0-2) – RICCIARDO Daniel

2 (0-0-2) – BOTTAS Valtteri

1 (1-0-0) – OCON Esteban

1 (0-1-0) – NORRIS Lando

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos Jr.

1 (0-0-1) – RUSSELL George

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

Team con più vittorie: MCLAREN (11)

Il team di Woking si è imposto con Ayrton Senna (1988, 1991, 1992); Mika Häkkinen (1999, 2000); Kimi Räikkönen (2005); Lewis Hamilton (2007, 2009, 2012); Heikki Kovalainen (2008) e Jenson Button (2011).

Team con più pole position: MERCEDES (9)

Le Frecce d’Argento sono state le più rapide in qualifica con Lewis Hamilton (2013, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023); Nico Rosberg (2014, 2016); George Russell (2022).

Team in griglia con vittorie all’Hungaroring.

11 – McLaren

7 – Ferrari

7 – Williams

5 – Mercedes

4 – Red Bull

1 – Alpine

Team in griglia con pole position all’Hungaroring.

9 – Mercedes

8 – McLaren

8 – Ferrari

6 – Williams

3 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

– È risaputo come Budapest sia un tracciato dove sorpassare è difficilissimo. Dunque la qualifica è generalmente determinante, come dimostrato dai seguenti numeri:

– In 16 occasioni (43,1%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 23 occasioni (60,5%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– In 32 occasioni (84,2%) il vincitore è partito da una delle prime tre caselle.

– Di tanto in tanto, si è assistito a risultati a sorpresa. Per esempio nel 1989, quando Nigel Mansell rimontò dalla 12ma posizione di partenza. Oppure nel 2006, con il successo di Jenson Button dal 14° posto in griglia.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

SCHUMACHER Michael

Benetton (1994); Ferrari (1998, 2001, 2004)

BUTTON Jenson

Honda (2006); McLaren (2011)

HAMILTON Lewis

McLaren (2007, 2009, 2012)

Mercedes (2013, 2016, 2018, 2019, 2020)