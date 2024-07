Atletica, le migliori italiane nel ranking verso le Olimpiadi: Iapichino e Palmisano in spolvero, c’è Battocletti

L’Italia ha le carte in regola per brillare nell’atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma vediamo nel dettaglio la situazione delle azzurri nei ranking stilati da World Athletics alla vigilia dei Giochi. Larissa Iapichino è eccellente quarta nel salto in lungo dopo l’argento conquistato agli Europei: la toscana detiene 1.343 punti ed è alle spalle della statunitense Tara Davis-Woodhall (1.397), della serba Ivana Spanovic (1.379) e della nigeriana Ese Brume (1.360).

Antonella Palmisano si presenterà all’appuntamento da Campionessa Olimpica e Campionessa d’Europa: è quarta nella classifica della 20 km di marcia con 1.310 punti, non lontana dalla peruviana Kimberly Garcia Leon (1.339), dalla spagnola Maria Perez (1.330) e dall’australiana Jemima Montag (1.316). Sara Fantini si è laureata Campionessa d’Europa nel lancio del martello e si trova all’ottavo posto con 1.278 punti nella graduatoria comandata dalla canadese Camryn Rogers.

La doppietta d’oro firmata agli Europei ha permesso a Nadia Battocletti di insediarsi in posizioni di rilievo nel mezzofondo: è 13ma sui 5000 metri ed è 14ma sui 10000 metri. Ayomide Folorunso staziona invece in ottava piazza sui 400 ostacoli in cui svetta l’olandese Femke Bol (la statunitense Sydney McLaughlin non ha ancora il numero di prestazioni minimi richieste nonostante il record del mondo siglato poche settimane fa), mentre Dariya Derkach è brillantemente settima nel salto triplo (1.292) dove svetta la cubana Leyanis Perez.

Nel salto con l’asta due azzurre sono in top-20: Roberta Bruni 11ma, Elisa Molinarolo 17ma. Zaynab Dosso è 13ma sui 100 metri dopo il bronzo conquistato agli Europei, Daisy Osakue 12ma nel lancio del disco, Eloisa Coiro è 22ma sugli 800 metri, Ludovica Cavalli è 25ma sui 1500 metri.