Atletica, Italia verso le World Relays: spiccano tre assenze di lusso, Tortu leader con due campioni olimpici

Si avvicinano a grandi passi le World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che andranno in scena a Guangzhou (Cina) nel weekend del 10-11 maggio. La rassegna iridata di specialità metterà in palio quattordici pass per i Mondiali di Tokyo (13-21 settembre) in ciascuna prova. L’Italia cercherà di essere grande protagonista in terra asiatica e si preparerà per l’appuntamento con un raduno in programma al Paolo Rosi di Roma dal 1° al 6 maggio.

Alla luce delle valutazioni che saranno effettuate nel corso del raduno, sarà definita l’effettiva composizione della squadra che volerà in Cina nella serata del 6 maggio. Spiccano delle assenze di lusso: Zaynab Dosso, oro europeo e argento mondiale sui 60 metri, non figura nella lista della 4×100, dove invece emergono Dalia Kaddari, Arianna De Masi e Alice Pagliarini insieme ad Alessia Pavese, Vittoria Fontana, Irene Siragusa e Gaya Bertello.

Sul fronte della 4×100 maschile, invece, si sapeva già da tempo dell’assenza di Marcell Jacobs, che sta cercando di recuperare dall’infortunio accusato durante l’inverno. All’appello manca anche Chituru Ali (appena diventato papà, ma mai nel giro della staffetta nonostante sia il secondo italiano più veloce di sempre sui 100 metri), mentre il leader sarà Filippo Tortu, affiancato dagli altri due Campioni Olimpici di Tokyo 2020 (Lorenzo Patta e Fausto Desalu).

Presenti Matteo Melluzzo, Roberto Rigali e Filippo Randazzo oltre a Samuele Ceccarelli e alla promessa Stephen Awuah Baffour. Da annotare l’assenza di Luca Sito e Ayomide Folorunso sul fronte delle 4×400. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per l’ultimo raduno di avvicinamento alle World Relays.

CONVOCATI ITALIA RADUNO STAFFETTE

4×100 uomini: Stephen Awuah Baffour (Battaglio Cus Torino), Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro), Fausto Desalu (Fiamme Gialle), Andrea Federici (Atl. Biotekna), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), Roberto Rigali (Carabinieri), Filippo Tortu (Fiamme Gialle)

4×100 donne: Gaya Bertello (Polisportiva Novatletica Chieri), Arianna De Masi (Libertas Unicusano Livorno), Vittoria Fontana (Carabinieri), Dalia Kaddari (Fiamme Oro), Chiara Melon (Fiamme Azzurre), Alice Pagliarini (Fiamme Gialle), Alessia Pavese (Aeronautica), Irene Siragusa (Esercito)

4×400 uomini e mista: Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), Lapo Bianciardi (Avis Barletta), Riccardo Meli (Fiamme Gialle), Alessandro Moscardi (Atl. Firenze Marathon), Matteo Raimondi (Pro Sesto Atl. Cernusco), Francesco Domenico Rossi (Cus Pro Patria Milano), Edoardo Scotti (Carabinieri)

4×400 donne e mista: Ilaria Accame (Libertas Unicusano Livorno), Alessandra Bonora (Fiamme Gialle), Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Alice Mangione (Esercito), Linda Olivieri (Fiamme Oro), Anna Polinari (Carabinieri), Clarissa Vianelli (Polisportiva Novatletica Chieri), Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano)