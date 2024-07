Atletica, i migliori italiani nel ranking verso le Olimpiadi: Fabbri, Tamberi, Simonelli e Furlani in auge. C’è Jacobs

L’Italia ha le carte in regola per brillare nell’atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma vediamo nel dettaglio la situazione degli azzurri nei ranking stilati da World Athletics alla vigilia dei Giochi (uomini, tratteremmo delle donne in un altro articolo). Leonardo Fabbri tallona sempre più da vicino i due statunitensi nel getto del peso dopo averli battuti in Diamond League a Londra: il toscano è terzo con 1.467 punti alle spalle di Ryan Crouser (1.504) e Joe Kovacs (1.482), in top-10 figura anche l’altro azzurro Zane Weir (1.332).

Gianmarco Tamberi è scivolato in quarta posizione nel salto in alto, nonostante sia Campione Olimpico, Campione del Mondo, Campione d’Europa e detentore della miglior prestazione mondiale stagionale (2.37 metri a Roma): il fuoriclasse marchigiano vanta 1.353 punti e si trova alle spalle del neozelandese Hamish Kerr (1.396), del qatarino Mutaz Essa Barshim (1.391) e del sudcoreano Sanghyeok Woo (1.371).

Mattia Furlani è settimo nel salto in lungo con 1.301 punti dopo le medaglie d’argento conquistate ai Mondiali Indoor e agli Europei di Roma con il record del mondo juniores (8.38 metri), mentre Andy Diaz è addirittura secondo nel salto triplo (1.368 punti) dietro al burkinabé Hugues Fabrice Zango (1.438).

Marcell Jacobs è vicinissimo alla top-10 dei 100 metri: il Campione Olimpico dei 100 metri è dodicesimo con 1.334 punti, ad appena tre lunghezze dalla decima piazza occupata dal camerunense Emmanuel Eseme, mentre Chituru Ali è 16mo con 1.306 punti. Lorenzo Simonelli è risalito fino al sesto posto sui 110 ostacoli con 1.382 punti dopo la vittoria agli Europei correndo in 13.05 e il secondo posto in Diamond League a Montecarlo con un vibrante 13.08.

Alessandro Sibilio è 14mo sui 400 ostacoli (1.310 punti) dopo l’argento conquistato agli Europei. Nella 20 km di marcia vanno segnalati il 13mo posto di Francesco Fortunato e il 19mo di Massimo Stano. Filippo Tortu occupa la 14ma posizione sui 200 metri con 1.291 punti, mentre Luca Sito è il migliore italiano sui 400 metri (31mo con 1.252). Da annotare la 18ma piazza di Catalin Tecuceanu sugli 800 metri (1.314 punti), mentre Federico Riva e Pietro Arese sono rispettivamente 23mo (1.288) e 26mo (1.280).