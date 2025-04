Antonella Palmisano torna in gara, firma un personale dopo l’infortunio e annuncia una nuova distanza

Antonella Palmisano ha fatto il proprio debutto stagionale, cimentandosi sui 5.000 metri di marcia a Ceprano (in provincia di Frosinone). La Campionessa Olimpica della 20 km a Tokyo 2020 si è rimessa in gioco a oltre sei mesi di distanza dalla sua ultima apparizione in gara, completando la propria prova con il tempo di 20:44.13. La fuoriclasse pugliese ha firmato il proprio personale, migliorando di oltre quindici secondi il precedente 21:00 realizzato a Tivoli nell’ottobre del 2020.

L’azzurra non frequentava questa distanza da oltre quattro anni ed era importante rompere il ghiaccio dopo uno stage di tre settimane sulle alture di Windhoek (Namibia). La Campionessa d’Europa della 20 km e bronzo mondiale in carica su quella distanza si sta preparando per gli Europei di marcia a squadre, che andranno in scena a Podebrady (Cechia) il prossimo 18 maggio. La nostra portacolori si cimenterà per la prima volta sui 35 km, lanciando la volata verso i Mondiali di Tokyo a settembre, dove chiaramente punterà sulla 20 km (dal prossimo anno si passerà ai 21,097 km).

Ricordiamo che Antonella Palmisano ha dovuto fare i conti con un infortunio durante il periodo invernale: a dicembre e a gennaio si è dovuta fermare per l’infiammazione con lesione al cavo popliteo. Sei mesi fa aveva vinto la 10 km di Madrid dopo la delusione maturata ai Giochi di Parigi 2024 (ritiro nella prova individuale e sesto posto nella staffetta con Massimo Stano), ora inizia una nuova avventura con grandi ambizioni.