Sport in tv oggi (venerdì 7 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 7 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui campi in terra rossa del Roland Garros. Le semifinali del tabellone maschile terranno banco e Jannik Sinner cercherà di approdare in Finale, dovendo però fare i conti con l’avversario più complicato dell’intero main draw, Carlos Alcaraz. Si prospetta una partita dalle grandi emozioni. In casa Italia saranno protagoniste anche Jasmine Paolini e Sara Errani che proveranno a qualificarsi anche loro per la Finale del doppio femminile.

Inizieranno poi i tanto attesi Europei di atletica a Roma, evento che precederà le Olimpiadi di Parigi 2024, nonché il week end del GP del Canada di F1, nono appuntamento del Mondiale 2024. Ci sarà anche l’impegno della Nazionale italiana di volley contro Cuba nella Nations League. Questo e tanto altro da seguire.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 7 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 7 giugno

09.35 Atletica, Europei 2024: sessione mattutina (prima giornata) – Diretta tv su Rai2 HD, a eccezione della fascia oraria 20.30-21.00 dove si passerà su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

10.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Monaco di Baviera: Finale carabina 50 metri 3 posizioni donne – Diretta streaming sul canale ISSF.

12.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Monaco di Baviera: Finale carabina 50 metri 3 posizioni uomini – Diretta streaming sul canale ISSF.

12.55 Ciclismo, Giro del Delfinato: sesta tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 15.50, Eurosport2 HD dalle 15.25; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Tiro a segno, Europei 2024: Duet event pistola 25 metri junior – Diretta streaming sul canale ISSF.

13.19 Canoa slalom, Coppa del Mondo a Praga: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

13.45 Ciclismo femminile, Tour of Britain: seconda tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.00 Lotta, Ranking Series 2024: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Tennis, Roland Garros 2024: semifinale doppio femminile (Errani/Paolini vs Kostyuk/Ruse) – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.30 Tennis, Roland Garros 2024: prima semifinale maschile (Sinner vs Alcaraz) – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Ginnastica ritmica, Campionati italiani: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Volley, Nations League 2023: Italia vs Cuba – Diretta streaming su DAZN e VBTV.

17.30 Tennis, Roland Garros 2024: seconda semifinale maschile (Zverev vs Ruud) – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.35 Atletica, Europei 2024: sessione serale (prima giornata) – Diretta tv su Rai2 HD, a eccezione della fascia oraria 20.30-21.00 dove si passerà su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

19.00 Pallanuoto, Champions League 2024: Finale terzo posto (Olympiacos vs Novi Beograd) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Eurovision Sports Live.

19.30 F1, GP Canada 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.

21.00 Pallanuoto, Champions League 2024: Finale primo posto (Pro Recco-Ferencvaros) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Eurovision Sports Live.

23.00 F1, GP Canada 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Venerdì 7 giugno

10:00 TennisMania Speciale Roland Garros con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

16:00 Waterpolo Preview 24a Puntata 2024 con Manlio Mentesana, tecnico Copral Waterpolo. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv

18:25 Motor News: Viaggiamo nella storia della Formula 1 per rivivere alcune delle edizioni più spettacolari del Gran Premio del Canada. Conducono: Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

19:40 Tennis2u: i grandi risultati del movimento italiano al Roland Garros. Conduce: Giandomenico Tiseo su sport2u.tv

21:00 Run2u con Giovanni Filippi: atleta e Federico Leporati: responsabile Federale mezzofondo Fidal. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv