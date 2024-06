LIVE Zverev-Ruud, Roland Garros 2024 in DIRETTA: si annuncia una grande lotta nella seconda semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della seconda semifinale del Roland Garros 2024 tra Alexander Zverev e Casper Ruud.

Partita che designerà l’avversario della, secondo un po’ tutti gli addetti ai lavori, finale anticipata tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Prenderà il via proprio dopo la conclusione della sfida che ormai è un classico del tennis moderno, ma non prima delle 17:30 sul Philippe Chatrier. Si sfidano il tedesco e il norvegese in una riedizione della semifinale del 2023, vinta da Ruud 6-3, 6-4, 6-0. Non ci vuole il maggior intenditore possibile di tennis per capire che comunque vada ci sarà più lotta di 365 giorni fa.

Zverev viene da una delle migliori stagioni della carriera su terra battuta, visto che ha bissato il titolo 2017 a Roma e, per la terza volta nella sua vita, si contenderà l’accesso alla finale Slam parigina. Ultimo atto che manca, per lui, dallìepica maratona di New York 2020, quando si fece rimontare due parziali di vantaggio da Dominic Thiem. Il norvegese va invece a caccia della terza finale a Parigi, la quarta in un Major, lui che però trofei 3 su 5 ancora non ne ha alzati.

Non resta ce augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della seconda semifinale del Roland Garros 2024 tra Alexander Zverev e Casper Ruud.