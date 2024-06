LIVE F1, GP Canada 2024 in DIRETTA: Montreal snodo decisivo per la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Montreal si lavorerà alacremente per trovare l’assetto migliore in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Un tracciato caratterizzato da frenate e accelerazioni violente e in cui bisognerà trovare il giusto equilibrio nel set-up.

La Ferrari ha voglia di dare seguito alle grandi cose fatte vedere a Montecarlo. Il monegasco Charles Leclerc ha spezzato la maledizione, ma il week end del Principato è già parte del passato. Se si vuole davvero impensierire Max Verstappen in ottica titolo mondiale, servirà dare continuità di rendimento e provare a vincere anche sulla pista dedicata alla memoria di Gilles Villeneuve.

Vedremo come reagirà la Red Bull. Negli ultimi tre GP disputati la scuderia di Milton Keynes ha vinto solo a Imola, con Max Verstappen, e non in maniera dominante come era accaduto nei primi fine-settimana di questo campionato. La RB20 sarà chiamata a un test probante su di un circuito in cui affrontare i cordoli sarà tra i requisiti più importanti.

Si comincia alle 19.30 italiane con la FP1, mentre la seconda sessione di prove libere inizierà alle 23.00 italiane.