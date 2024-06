LIVE Sinner-Alcaraz, Roland Garros 2024 in DIRETTA: la partita più attesa del torneo tra i due grandi rivali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per la prima semifinale del Roland Garros 2024 di tennis, torneo del Grand Slam che si sta giocando a Parigi, sui campi che ospiteranno anche i match della rassegna olimpica.

Si tratta della semifinale della parte bassa del tabellone, da tutti attesa sin dal sorteggio del main draw: il tennista italiano è il numero 2 del tabellone, ma da lunedì prossimo sarà il numero 1 del ranking ATP, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz è il numero 3 del seeding e del mondo.

La tanto attesa sfida tra Sinner ed Alcaraz andrà in scena sul Court Philippe Chatrier: il match sarà il secondo dalle ore 11.00, dopo la semifinale di doppio maschile del torneo di tennis in carrozzina tra i francesi Cattaneo/Laget ed i nipponici Miki/Oda, ma comunque avrà inizio non prima delle 14.30.

Quello odierno sarà il nono confronto tra i due sul circuito maggiore, ed il bilancio è in perfetta parità con 4 vittorie per parte. L’unico precedente sull’ATP Tour sulla terra rossa risale alla finale di Umago 2022, quando Jannik Sinner vinse il torneo imponendosi in rimonta per 6-7 (5) 6-1 6-1.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per la prima semifinale del Roland Garros 2024 di tennis: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà la seconda in programma, ed inizierà non prima delle ore 14.30. Buon divertimento!