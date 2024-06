LIVE Paolini/Errani-Kostyuk/Ruse, Roland Garros 2024 in DIRETTA: azzurre a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della semifinale di doppio del Roland Garros 2024 tra le azzurre Jasmine Paolini e Sara Errani, e la coppia composta dall’ucraina Marta Kostyuk e dalla rumena Elena Garbriela Ruse. Primo confronto diretto tra le due compagini, con il duo vincente dell’incontro che troverà in finale Dolheide/Krawczyk o Gauff/Siniakova.

Le azzurre si presentano a questo appuntamento dopo aver inanellato nove vittorie consecutive tra Roma e Parigi. Nello Slam transalpino hanno battuto in serie Babos/Khromacheva, Linette/Pera, Anshba/Detuc e Navarro/Shnaider. Nel loro percorso le italiane non hanno perso alcun set, a testimonianza dello stato di forma che le accompagna in questa stagione su terra rossa.

Anche per Kostyuk/Ruse cammino immacolato fino alle semifinali grazie alle vittorie in due set su Burel/Paquet, Bouzkova/Sorribes Tormo e Fernandez/Routiffe. L’ucraina e la rumena non hanno disputato i quarti di finale grazie al forfait delle russe Andreeva/Zvonareva.

La semifinale del Roland Garros tra Paolini/Errani e Kostyuk/Ruse sarà il terzo match sul Court Simonne-Mathieu dalle 11.00 dopo Dechy/Parmentier-Pennetta/Davenport (doppio leggende) e Granollers/Zeballos-Arevalo/Pavic. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Discovery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!