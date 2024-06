LIVE Giro del Delfinato 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Le Collet

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Giro del Delfinato 2024. Inizia il weekend decisivo per la classifica generale con l’esigente arrivo in salita a Le Collet. E’ solo il primo di tre giorni che ci diranno molto sulla condizione dei big quando le pendenze si fanno più arcigne, per incoronare la maglia gialla ma anche per capire chi può battagliare con Tadej Pogacar alla Grande Boucle.

Sono 174 i chilometri dalla partenza di Hauterives all’arrivo in cima a Le Collet d’Allevard, per la prima frazione di salita vera e propria della breve corsa a tappe transalpina. Le vere difficoltà altimetriche arrivano in conclusione, con l’inizio che è quasi tutto in pianura fatta eccezione per il GPM di quarta categoria di Côte-Saint-André (1.9 km al 6,5%). Si inizierà a fare sul serio a 60 chilometri dalla conclusione: prima c’è da scalare il Col du Granier (8.9 km al 5.4%, max 8%) e poi si arriva sul Collet d’Alevard: 11,1 km con una pendenza media del 9,1% e con punte anche del 13%.

Dopo la surreale giornata di ieri c’è un’attesa spasmodica per conoscere al meglio le condizioni dei big. Ricordiamo infatti che gli ultimi 20 chilometri della quinta tappa sono stati neutralizzati a causa di una maxi caduta, che ha visto finire a terra più di tre quarti del gruppo. Sono finiti, più che altro sull’erba, anche i ‘big three’ al via: Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Juan Ayuso. Sia la maglia gialla, sia lo sloveno e anche lo spagnolo sono poi ripartiti e hanno concluso la frazione senza alcun particolare patema, ma una notte è lunga e speriamo non porti sorprese. In caso tutto vada per il verso giusto la battaglia tra loro si annuncia infuocata, con tanti altri scalatori che vogliono inserirsi. Attenzione per i colori italiani a Giulio Ciccone, dopo una crono non eccezionale l’azzurro è stato uno dei pochi a salvarsi dalla caduta di ieri.

