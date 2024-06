LIVE Italia-Cuba, Nations League volley 2024 in DIRETTA: gli azzurri non possono sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Cuba, match valido per la settima giornata della Nations League di volley maschile 2024. Continua il cammino quasi perfetto dei ragazzi di De Giorgi che, a questo punto, devono limitarsi a mantenere alta la concentrazione per chiudere la pratica Final Eight e qualificazione olimpica.

Dopo la sconfitta contro la Francia di due giorni fa, gli azzurri ieri sono tornati al successo contro gli Stati Uniti con una prestazione estremamente convincente. Giannelli e compagni con 5 vittorie, 1 sconfitta e 15 punti sono al momento primi in classifica e la Final Eight è quasi cosa fatta. Discorso analogo vale per la qualificazione olimpica, gli azzurri hanno infatti fatto un ulteriore balzo in avanti in classifica e ormai per i Giochi manca solo la matematica. Torneo dai due volti per Cuba che con 3 vittorie, 3 sconfitte e 10 punti è al momento ottava, Yant e compagni dovranno tentare di guadagnare più punti possibili in questi ultimi match per respingere l’assalto della Serbia, i cubani al momento sono infatti gli ultimi qualificati alle Olimpiadi. I nostri partiranno con i favori del pronostico, ma Cuba ha motivazioni extra per mettere in campo il tutto per tutto, gli azzurri dovranno essere bravi a continuare nel percorso per raggiungere gli obiettivi nel minor tempo possibile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cuba, match valido per la settima giornata della Nations League di volley maschile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:00!