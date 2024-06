Sport in tv oggi (domenica 30 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 30 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Ci sarà da divertirsi con i motori: GP di Austria per la F1 e GP d’Olanda per la MotoGP, ma anche il GP di Indonesia per il motocross. Proseguono gli Europei di calcio con altri due ottavi di finale, mentre a Lodz si disputeranno le finali della Nations League di volley maschile.

Imperdibile seconda tappa del Tour de France, che resta in Italia con la frazione tra Cesenatico e Bologna. A La Spezia si concludono i Campionati Italiani di atletica leggera, con diversi big azzurri in gara. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 30 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 30 giugno

00.00 (iniziata alle ore 16.30 di sabato) MOTORSPORT – 24 Ore di Spa-Francorchamps (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 CALCIO (Copa America) – Argentina-Perù (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.tv, Mola Tv)

02.00 CALCIO (Copa America) – Canada-Cile (diretta tv su Sportitalia Solo Calcio; diretta streaming su sportitalia.tv, Mola Tv)

04.00 PALLANUOTO FEMMINILE (amichevole) – Italia-USA (diretta streaming su Overnght.com)

06.15 MOTOCROSS (MX2) – GP Indonesia, gara-1 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, MXGP Tv DAZN)

07.15 MOTOCROSS (MXGP) – GP Indonesia, gara-1 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, MXGP Tv, DAZN)

08.30 ATLETICA – Campionati Italiani, seconda giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.00 alle ore 21.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 19.00 alle ore 21.30; diretta streaming integrale su atleticaitaliana.tv)

08.30 F3 – GP Austria, gara-2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 RALLY – Rally di Polonia, quattro prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30; diretta integrale in streaming su DAZN)

09.10 MOTOCROSS (MX2) – GP Indonesia, gara-2 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, MXGP Tv, DAZN)

09.40 MOTOGP – GP Olanda, warm-up (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 F2 – GP Austria, gara-2 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 MOTOCROSS (MXGP) – GP Indonesia, gara-1 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, MXGP Tv, DAZN)

11.00 MOTO3 – GP Olanda, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.00 SURF – World League Championship Tour (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.15 MOTO2 – GP Olanda, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.30 GOLF (DP World Tour) – Open d’Italia, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.45; diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play Sport 1)

12.35 CICLISMO – Tour de France, seconda tappa: Cesenatico-Bologna (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 CICLISMO FEMMINILE – Thueringen Ladies Tour, sesta tappa: Schmalkalden-Schmalkalden (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 14.00)

14.00 MOTOGP – GP Olanda, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 F1 – GP Austria, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 18.00)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Rocket Mortgage Classic, quarto giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

16.25 FORMULA E – GP Portland, prove libere (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

17.00 PENTATHLON (Mondiali juniores) – Staffetta mista (diretta streaming su UIPM Tv)

17.00 BADMINTON (BWF World Tour) – US Open (diretta streaming su BWF Tv)

17.00 TUFFI – Grand Prix Bolzano, finali terza giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 17.30; diretta streaming su Rai Play Sport 2)

17.00 VOLLEY (Nations League, finale per il terzo posto) – Polonia-Slovenia (diretta streaming su DAZN, VBTV)

17.30 TUFFI GRANDI ALTEZZE – Red Bull Cliff Diving a Polignano a Mare (diretta streaming su DAZN)

17.35 BASEBALL (MLB) – Atlanta Braves-Pittsburgh Pirates (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Europei, ottavi di finale) – Inghilterra-Slovacchia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

18.30 BEACH SOCCER – Coppa Italia, finale (diretta streaming su DAZN)

18.40 FORMULA E – GP Portland, qualifiche (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

19.00 BASKET (Mondiali Under 17) – Italia-Turchia (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

19.40 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 VOLLEY (Nations League, finale per il primo posto) – Francia-Giappone (diretta streaming su DAZN, VBTV)

20.40 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead femminile, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Europei, ottavi di finale) – Spagna-Georgia (diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.30 NASCAR – Ally 400, gara (diretta streaming su Mola Tv)

23.00 FORMULA E – GP Portland, gara-2 (diretta tv su Canale 20, Eurosport 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)