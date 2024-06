LIVE Atletica, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: marcia al mattino, poi Fantini, Fabbri e Arese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani di atletica leggera. Il Centro Sportivo Montagna di La Spezia ospita l’edizione 2024 dei campionarti nazionali che anticipano di un mese, poco più i giochi olimpici di Parigi 2024. Si procede con la marcia (8.30 e 9.30) e le prove multiple al mattino e al pomeriggio le ultime, interessanti, finali dalle 18.00 con Leonardo Fabbri nel getto del peso, Pietro Arese nei 1500

In mattinata a tenere banco saranno le due gare sulla distanza dei 10 km di marcia. In campo maschile si vedrà la partecipazione di diversi azzurri di alto livello, da Gianluca Picchiottino a Michele Antonelli, da Andrea Agrusti fino ad Emiliano Brigante al promettente diciassettenne Giuseppe Disabato. Valentina Trapletti sarà al via della 10 km di marcia, con due medaglie recenti al collo: l’oro nella staffetta mista ai Mondiali a squadre di Antalya e l’argento agli Europei di Roma nella 20 km.Nicole Colombi e Federica Curiazzi proveranno a sorprenderla. Si concludono le gare dell’eptathlon e del decathlon. Scilla Benussi e Marta Giovannini sono le favorite nell’eptathlon, con Alice Lunardon e Sara Chiaratti pronte a inserirsi nella lotta per il titolo. Dario Dester, invece, cerca di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi con una performance di alto livello nel decathlon. Le due finali in programma tra la mattinata e il primo pomeriggio sono il disco maschile con Alessio Mannucci favorito numero uno e martello femminile con la campionessa europea Sara Fantini che non dovrebbe avere avversarie nella sua gara di riferimento

Nel pomeriggio in programma le batterie dei 200. In campo maschile, data l’assenza di Filippo Tortu, la competizione è apertissima. Andrea Federici ha raggiunto un notevole 20.35 a Sestriere, diventando il quinto italiano di sempre. Fausto Desalu, con la sua esperienza e un oro olimpico, ha registrato un 20.39 in semifinale all’Olimpico. Diego Pettorossi ha migliorato il suo personale a 20.45 a Poznan, e c’è curiosità per vedere come Luca Sito tradurrà i suoi progressi nei 200 metri. Tra le donne sfida tra le atlete più esperte, come Irene Siragusa, Anna Bongiorni e Gloria Hooper pronte a giocarsi il titolo. Siragusa si presenta con un 23.03, Bongiorni con un PB di 23.10 e Hooper ha recentemente corso i 100 metri in 11.26 a Trieste. Anche la diciassettenne Elisa Valensin, in costante crescita, potrebbe sorprendere, avendo stabilito primati U20, tra cui un 23.15 a Marmi. Al via anche il peso femminile con Anna Musci e Sara Verteramo che si contenderanno il titolo, con Verteramo in testa con un PB di 16.32 e il lungo maschile con Filippo Randazzo che è in ottima forma e punta al successo.

il giovane Simone Bertelli è il favorito nel salto con l’asta maschile. A seguire le due finali dei 400 ostacoli: in campo maschile il favorito è Alessandro Sibilio, reduce dall’argento europeo con tanto di record italiano e tra le donne Ayomide Folorunso punta a confermare la sua leadership nei 400 ostacoli, dopo aver stabilito il record italiano di 54.22 a Molfetta e poi migliorato a 53.89 lo scorso anno all’apice della condizione ai Mondiali di Budapest. Alice Muraro e Linda Olivieri saranno le sue principali avversarie, con Rebecca Sartori ed Eleonora Marchiando pronte a dare battaglia. Nell’alto, dove non c’è Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile, Marco Fassinotti e Manuel Lando si giocano il titolo. Negli 800 metri, Eloisa Coiro ed Elena Bellò cercheranno di riscattarsi dopo un Europeo non brillante. Laura Pellicoro ha registrato un tempo promettente di 2:01.06, e la junior Gloria Kabangu ha mostrato potenziale con un 2:02.69. In campo maschile, assente Catalin Tecuceanu, saranno Simone Barontini, Francesco Pernici e la giovane promessa Tommaso Maniscalco a contendersi il titolo. Nel getto del peso Leonardo Fabbri punta ai 23 metri, mentre Riccardo Ferrara cerca di superare i 21 metri.

Non c’è Larissa Iapichino nella finale del lungo femminile Elisa Naldi, Arianna Battistella e Veronica Crida sono le principali candidate per il titolo italiano. Nella parte conclusiva della serata la finale dei 400 piani donne con Alice Mangione può riprendersi la corona che le è appartenuta dal 2020 al 2022. Con un 51.10 a Madrid, è diventata la seconda quattrocentista italiana più veloce di sempre, alle spalle solo di Libania Grenot. Anna Polinari e Ilaria Accame hanno registrato i loro primi tempi sotto i 52 secondi quest’anno, mentre Giancarla Trevisan e Rebecca Borga non staranno a guardare e dei 400 piani uomini: Davide Re torna in pista dopo un infortunio, mentre Edoardo Scotti ha registrato un 45.46. Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Brayan Lopez e Lorenzo Benati sono altri atleti da tenere d’occhio. Nei 1500 metri Pietro Arese, Federico Riva e Ossama Meslek formano un trio di alto livello. Arese gareggerà anche nei 5000 metri, affrontando Pietro Riva e Jacopo De Marchi. Il 1500 femminile sarà una delle gare più aperte, con al via Ludovica Cavalli, Marta Zenoni, Sintayehu Vissa, Gaia Sabbatini e Federica Del Buono tutte in lizza per il successo. Subito dopo si assegnano i due titoli dei 200, poi i 3000 siepi: tra gli uomini Osama Zoghlami punta al suo primo titolo italiano, sfidando il gemello Ala Zoghlami e Yassin Bouih e tra le donne Silvia Oggioni sfiderà Eleonora Curtabbi (unica rappresentante italiana agli Europei) e Anna Arnaudodopo aver registrato un tempo sotto i dieci minuti.

Si inizia alle ore 8.30 con la marcia, dalle 18.00 la sessione principale.