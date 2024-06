LIVE Tour de France 2024, tappa di oggi in DIRETTA: ancora uomini di classifica protagonisti con il San Luca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour de France 2024! Dopo la splendida partenza da Firenze e l’avvincente tappa con arrivo a Rimini, si continua in territorio italiano con la frazione da Cesenatico a Bologna.

Il Tour de France è cominciato la sorprendente vittoria del francese Romain Bardet grazie ad una meravigliosa azione insieme al compagno di squadra Frank Van Den Broek. Beffato tutto il gruppo, che non è riuscito a recuperare in tempo i due fuggitivi, con la volata poi vinta da Wout Van Aert davanti a Tadej Pogacar.

Si parte da Cesenatico per rendere omaggio a Marco Pantani. Anche la seconda giornata in Emilia Romagna non sarà per nulla scontata e il gruppo dovrà stare molto attento. Questa volta sono sei i GPM: Colle del Monticino (2 km al 7,5%), Gallisterna (1,2 km al 12,8%), Botteghino di Zocca (1,9 km al 6,9%), Montecalvo (2,7 km al 7,7%) e soprattutto il San Luca, da affrontare due volte. L’ultima scalata alla nota collina bolognese (1,9 km al 10,6% con pendenza massima al 19%) sarà anche valida come bonus e avrà lo scollinamento a 13 chilometri dall’arrivo. Chi arriva in cima può poi sfruttare la discesa e giocarsi la vittoria.

La partenza della seconda tappa del Tour de France 2024 comincerà alle 12.35, la nostra DIRETTA LIVE partirà dalle 12.15 per non farvi perdere nemmeno una pedalata: buon divertimento, vi aspettiamo!