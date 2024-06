LIVE MotoGP, GP Olanda 2024 in DIRETTA: duello Bagnaia-Martin, Marquez per la furiosa rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della domenica del GP d’Olanda, ottavo atto della stagione di MotoGP. Sul circuito impegnativo di Assen, piloti e squadre andranno a caccia della prestazione massima su uno dei tracciati più tecnici e ricca di storia dell’intero calendario.

Riprende il confronto diretto per il titolo mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco, reduce dalla pole-position e dal successo nella Sprint Race, vorrà mettere a frutto le giuste sensazioni per dar seguito e chiudere in maniera trionfale questo week end nella Cattedrale del Motociclismo. Il feeling con la pista è straordinario, al pari di quello con la GP24.

Martin dovrà rispondere presente, tenendo conto di un distacco in classifica generale che è già diminuito nel confronto del centauro piemontese. Il gap che separa Bagnaia dall’iberico è di 15 lunghezze, pertanto l’alfiere della Ducati Pramac dovrà invertire il trend. A maggior ragione, dovrà farlo Marc Marquez, caduto quasi subito ieri nella Sprint.

Si comincia alle 09.40 con il warm-up, poi alle 14.00 ci sarà la gara.