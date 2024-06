Sport in tv oggi (domenica 16 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 16 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla 24 Ore di Le Mans, che proseguirà per tutta la notte e si concluderà alle ore 16.00. L’Italia affronterà la Serbia nell’ultima partita della fase preliminare della Nations League di volley femminile, chiusura anche per i Mondiali di pentathlon con la staffetta mista e per gli Europei di canoa velocità.

Da non perdere il GP di Emilia Romagna a Misano per la Superbike e il GP d’Italia a Maggiora per il Motocross. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Giro di Svizzera, Giro d’Italia Next Gen, Giro di Slovenia e Giro del Belgio. Terminano i tornei di tennis della settimana con le finali tra Stoccarda, ‘s-Hertogenbosch, Nottingham. Ultimo giro per gli US Open di golf, da seguire gli Europei di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 16 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 16 giugno

00.00 (iniziata alle ore 16.00 di sabato) MOTORSPORT – 24 Ore di Le Mans (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Australia (diretta streaming su BWF Tv)

04.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Olanda-Corea del Sud (diretta streaming su VBTV)

05.00 PENTATHLON (Mondiali) – Ranking Round staffetta mista (diretta streaming su UIPM, Olympic Channel)

07.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Germania-Thailandia (diretta streaming su VBTV)

08.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Italia-Serbia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

08.15 TIRO CON L’ARCO (Preolimpico) – Individuale femminile (diretta streaming su Archery+ Tv)

09.00 PENTATHLON (Mondiali) – Final Round staffetta mista (diretta streaming su UIPM, Olympic Channel)

09.00 SUPERBIKE – GP Emilia Romagna, warm-up (non è prevista diretta tv/streaming)

09.35 CICLISMO FEMMINILE – Giro di Svizzera, seconda tappa: Aigle-Villars sur Ollon, cronometro individuale (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 10.30)

10.00 BEACH VOLLEY – Campionati Italiani a Caorle, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

10.00 CANOTTAGGIO (Coppa del Mondo) – Finali a Poznan (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

11.00 SUPERBIKE – GP Emilia Romagna, Superpole Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Turchia-Brasile (diretta streaming su VBTV, DAZN)

11.05 CANOA VELOCITÀ (Europei) – Finali (diretta streaming sul canale YouTube Planet Canoe)

11.10 CICLISMO – Giro di Slovenia, quinta tappa: Sentjernej-Nove Mesto (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 13.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.00)

11.15 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Cross country elite femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.45 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Giappone-USA (diretta streaming su VBTV)

12.00 TENNIS – ATP 250 ‘s-Hertogenbosch, finale: de Minaur-Korda (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

12.30 CICLISMO – Giro d’Italia Next Gen, ottava tappa: Cesena-Forlimpopoli (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 14.20; sintesi in differita su RaiSportHD alle ore 21.15)

13.00 TENNIS – ATP 250 Stoccarda, finale: Berrettini-Draper (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

13.00 TENNIS – WTA 250 Nottingham, semifinali e finale (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.10 CICLISMO – Giro del Belgio, quinta tappa: Bruxelles-Bruxelles (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.15)

13.15 MOTOCROSS (MX2) – GP d’Italia, gara-1 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, MXGP Tv)

13.40 CICLISMO – Giro di Svizzera, ottava tappa: Aigle-Villars sur Ollon, cronometro individuale (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

14.00 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Cross country elite maschile (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Eurosport.it, Discovery+)

14.00 SUPERBIKE – GP Emilia Romagna, gara-2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.15 MOTOCROSS (MXGP) – GP d’Italia, gara-1 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, MXGP Tv)

14.30 TENNIS – WTA 250 ‘s-Hertogenbosch, finale: Andreescu-Alexandrova/Samsonova (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Cina-Polonia (diretta streaming su VBTV)

14.30 CALCIO (Trofeo Maurice Revello, finale per il terzo posto) – Italia Under 21-Francia Under 20

15.00 CALCIO (Europei) – Polonia-Olanda (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 PADEL – Premier Padel a Bordeaux (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL, semifinale) – Firenze-Ancona (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF – US Open, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.10 MOTOCROSS (MX2) – GP d’Italia, gara-2 (diretta streaming su Rai Play Sport 3, Eurosport.it, Discovery+, MXGP Tv)

17.10 MOTOCROSS (MXGP) – GP d’Italia, gara-2 (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, MXGP Tv)

18.00 CALCIO (Europei) – Slovenia-Danimarca (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 HOCKEY PISTA FEMMINILE (Serie A) – Finale Scudetto (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.35 BASEBALL (MBL) – Baltimore Orioles-Philadelphia Philies (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europei) – Serbia-Inghilterra (diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

