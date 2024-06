LIVE Superbike, GP Misano 2024 in DIRETTA: Bulega all’attacco tra Superpole Race e gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Misano 2024, Bulega punta alla vittoria.

Toprak Razgatlioglu vince il primo round del Gran Premio di Misano nel Mondiale Superbike, superando le Ducati di Bulega e Bautista che completano il podio. Andrea Locatelli chiude quarto, mentre Andrea Iannone è settimo. Jonathan Rea, ancora in difficoltà con la Yamaha, si ritira a causa di una caduta.

La lotta per il titolo si intensifica. Razgatlioglu prende la leadership superando Gardner dopo pochi giri e mantiene il comando fino alla fine. Bulega e Bautista sorpassano Gardner ma non riescono a raggiungere il turco. Locatelli approfitta del calo di Gardner negli ultimi giri per conquistare il quarto posto. Con questa vittoria, Razgatlioglu sale a 142 punti, diventando il nuovo leader della classifica con 3 punti di vantaggio su Bautista e 13 su Bulega. Oggi Superpole Race e gara-2.

