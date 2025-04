MotoGP, Marc Marquez inattaccabile nella Sprint di Jerez. Podio anonimo per Bagnaia, fuori Quartararo

Marc Marquez conferma la sua imbattibilità stagionale nelle manche del sabato e domina anche la Sprint del Gran Premio di Spagna, quinto round del Mondiale MotoGP 2025. A Jerez de la Frontera è arrivata una nuova doppietta dei fratelli Marquez, con l’otto volte campione iridato che ha ribadito la sua netta superiorità conquistando l’ottavo successo su nove eventi disputati sin qui in stagione.

A conti fatti, senza l’inopinata caduta di Austin mentre si trovava saldamente al comando del GP texano, sarebbe a punteggio pieno nella classifica generale del campionato. Il fuoriclasse catalano, dopo essersi sbarazzato del pole-man Fabio Quartararo (caduto con la Yamaha nel tentativo di resistere all’esterno in staccata all’attacco di Marc) a metà del secondo giro, ha imposto il suo ritmo gestendo agevolmente la situazione senza dover spingere più di tanto per tenersi alle spalle la GP24 di Alex.

Terzo posto piuttosto deludente per Francesco Bagnaia, mai realmente in lotta per la vittoria o anche solamente per provare ad attaccare la seconda piazza. Pecco ha preceduto al traguardo i compagni di marca Franco Morbidelli (4°), Fermin Aldeguer (5°) e Fabio Di Giannantonio (6°), a testimonianza dello strapotere tecnico di una Ducati capace di monopolizzare le prime sei posizioni. A punti anche un altro pilota italiano, Marco Bezzecchi, 8° sull’Aprilia.

Marc Marquez, dopo la Sprint di Jerez, consolida la sua leadership nel Mondiale allunando a +20 su Alex Marquez, +31 su Bagnaia, +51 su Morbidelli e +83 su Di Giannantonio.

CLASSIFICA SPRINT GP SPAGNA 2025 MOTOGP

1 93 M. Marquez

2 73 A. Marquez +1.394

3 63 F. Bagnaia +2.594

4 21 F. Morbidelli +3.738

5 54 F. Aldeguer +5.101

6 49 F. Di Giannantonio +5.888

7 12 M. Viñales +6.891

8 72 M. Bezzecchi +7.860

9 36 J. Mir +8.622

10 37 P. Acosta +11.078

11 33 B. Binder +11.857

12 79 A. Ogura +12.197

13 10 L. Marini +13.968

14 23 E. Bastianini +16.268

15 42 A. Rins +16.997

16 25 R. Fernandez +17.804

17 7 A. Fernandez +18.676

18 41 A. Espargarò +19.361

19 32 L. Savadori +22.542

20 35 S. Chantra +23.895

RIT 5 J. Zarco ritirato

RIT 43 J. Miller ritirato

RIT 20 F. Quartararo ritirato