LIVE Giro di Svizzera 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Yates e Almeida si giocano la maglia gialla nella cronoscalata finale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’ottava ed ultima tappa del Giro di Svizzera 2024, breve corsa a tappe che anticipa l’appuntamento clou del mese di luglio, il Tour de France. Tutto pronto per assistere al gran finale dell’87ma edizione del Tour de Suisse, il quale si chiuderà con una cronoscalata che promette spettacolo. Tutto è ancora in bilico per il successo finale, con la lotta in casa UAE Emirates tra Adam Yates e Joao Almeida che sarà il tema principale della giornata odierna.

La cronoscalata di oggi partirà dalla località di Aigle, comune del Canton Vaud, e terminerà a Villars-sul-Ollon, per una lunghezza complessiva di 15,7 km. Dopo cinque chilometri di pianura, la strada comincerà a salire nei pressi di Ollon, con una pendenza costante che non lascerà spazio ai corridori per rifiatare. Saranno in totale 10,2 i chilometri da scalare per gli atleti, per un inclinazione media del 9%.

Come detto sopra, ciò che terrà banco maggiormente sarà il duello per la maglia gialla tra Adam Yates e Joao Almeida. Il britannico è favorito, dall’alto dei suoi 31″ di vantaggio sul portoghese e per il fatto di aver vinto una tappa in più. Almeida, d’altro canto, può far valere le sue doti di passista-scalatore per provare a rovesciare le gerarchie nell’ultima tappa. Da tenere sott’occhio per il primo posto del giorno anche Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e Wilco Kelderman (INEOS Grenadiers), mentre il suo compagno di squadra Egan Bernal vuole difendere il podio nella generale.

La partenza ufficiale della frazione odierna verrà data alle 13.45