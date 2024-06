LIVE Berrettini-Draper, ATP Stoccarda 2024 in DIRETTA: l’azzurro sogna la terza affermazione nel torneo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Diretta Live della finale del 250 di Stoccarda tra Matteo Berrettini e Jack Draper.

Il romano vuole la terza affermazione sull’erba tedesca dopo quelle del 2019 e del 2022. Vincendo, diventerebbe il secondo italiano a vincere a Stoccarda dopo Fabio Fognini, che si impose in quel magico mese di luglio 2013 in cui inanellò il titolo al TC Weissenhof e ad Amburgo prima di perdere la finale di Umago. Berrettini vanta un invidiabile record di 4 vittorie a fronte di 5 finali disputate sull’erba. L’unica sconfitta arrivò contro Novak Djokovic a Wimbledon in quello storico 7 luglio 2021 londinese.

Il nono titolo ATP della carriera dell’ex n.6 del mondo passa soprattutto da lui stesso, ma anche dal britannico Jack Draper. In questa prima settimana sui prati, il 22enne di Sutton ha avuto bisogno di due tiebreak contro Ofner al 1° turno e del set decisivo contro Giron. Dopodiché ha estromesso il campione uscente Frances Tiafoe con l’ausilio del tie-break decisivo e ieri ha battuto nettamente con un doppio 6-3 e tre break Brandon Nakashima. I favori del pronostico sono tutti per l’azzurro, che se vince si porta al 54° posto virtuale tornando ad affacciarsi alla top 50 del ranking ATP!

finale del 250 di Stoccarda tra Matteo Berrettini e Jack Draper. Si parte dopo la finale di doppio, non prima delle 13!