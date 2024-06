Nuoto di fondo, il programma di domani agli Europei (15 giugno): orari, tv, italiani in gara

Si concluderanno domani, sabato 15 giugno, a Belgrado, in Serbia, gli Europei 2024 di nuoto di fondo: l’Italia sarà protagonista nell’ultima gara in programma, ovvero la specialità non olimpica della staffetta 4 x 1500 metri mista.

La gara scatterà alle ore 09.00, ma al momento non si conosce la composizione del quartetto azzurro che verrà schierato: noto, invece, l’elenco delle Nazioni iscritte. Saranno 7 i Paesi al via: oltre all’Italia, saranno in gara Germania, Spagna, Israele, Ungheria, Francia e Slovacchia.

La diretta tv dell’ultima gara degli Europei 2024 di nuoto di fondo non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurovision Sport, infine per quanto riguarda la diretta live testuale di tutte le gare in programma, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO DI FONDO 2024

Sabato 15 giugno

09.00 NUOTO DI FONDO Staffetta 4 x 1500 metri mista (Italia – Quartetto da definire)

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO DI FONDO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.