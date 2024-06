Medagliere Europei nuoto di fondo 2024: l’Italia centra un argento ed un bronzo nella prima gara!

Da mercoledì 12 giugno, a Belgrado, in Serbia, scatteranno gli Europei 2024 di nuoto di fondo: nella prima giornata l’Italia sarà protagonista nelle due gare in programma, ovvero le gare olimpiche su 10 km, maschile e femminile, con tre azzurri al via in entrambe le specialità.

La gara femminile, che scatterà alle ore 09.00, vedrà ai nastri di partenza Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon e Veronica Santoni, mentre nella prova maschile, che partirà alle ore 12.00 saranno al via Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri e Dario Verani.

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO DI FONDO 2024