Nuoto artistico, sesto posto per Rizea e Vernice nella finale del duo tecnico agli Europei

Niente colpaccio per Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice nella terzultima gara degli Europei di nuoto artistico nella piscina dello Sports Centre Milan Gale Muskatirovic di Belgrado. La coppia azzurra chiude al sesto posto la loro prova nel duo tecnico, ‘peggiorando’ quanto fatto nella gara libera.

A penalizzare la prova delle due azzurre è un base mark ottenuto nel settimo elemento, l’ultimo obbligatorio, che ha abbassato il loro coefficiente di difficoltà, già non fra i più alti in gara con il loro 32.2000 dichiarato. Alla fine il loro punteggio è di 199.2867, non riuscendo così a superare il muro dei 200 punti.

Così come avvenuto nella prova libera, ad imporsi sono ancora le sorelle Bregje e Noortje De Brouwer, che in 260.6567 si mettono alle spalle la Gran Bretagna (Kate Shortman e Isabella Thorpe) di quasi quattro punti, mentre Israele, scesa per prima in acqua con Shelly Bobritsky e Ariel Nassee, chiude il podio con il punteggio di 243.6250.