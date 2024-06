ATP Halle, buona la prima da n.1 per Jannik Sinner. Griekspoor sconfitto in rimonta con tanti punti spettacolari

Con classe e determinazione. Lo aveva detto Jannik Sinner in sede di presentazione: “Sarà un match complicato contro Tallon Griekspoor, essendo il primo sull’erba, al cospetto di un avversario che si adatta bene alla superficie e reduce dalla semifinale all’ATP250 di ‘s-Hertogenbosch (Paesi Bassi)“. È stato proprio così. Sinner è stato costretto a rimontare, dopo aver perso in maniera sanguinosa il primo parziale al tie-break (10-8), mettendo in mostra tutti i suoi colpi e le proprie soluzioni.

Vincenti di sostanza e spettacolari, come quello del passante di dritto in tuffo della seconda frazione che sarà nella compilation di Tennis Tv di questo 2024. E così, vincendo gli altri due parziali con lo score di 6-3 6-2, l’altoatesino ha ottenuto la sua prima vittoria da n.1 del mondo e negli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle (Germania) affronterà l’ungherese Fabian Marozsan. Per Jannik si tratta della 34ª vittoria stagionale in 37 incontri disputati.

Nel primo set si nota da subito la poca affinità con la superficie. Il pusterese è costretto a salvare un palla break nel secondo game, facendo fatica a trovare l’impatto giusto sulla battuta di Griekspoor. L’olandese va via come un treno al servizio e l’epilogo al tie-break è inevitabile. Le cose si mettono bene per Jannik che, con alcune risposte profonde, scappa 5-1. Sembra finita, ma il n.27 del mondo trova grandissima profondità nei suoi colpi da fondo. Jannik commette qualche errore di troppo e sullo score di 10-8 perde la frazione.

Nel secondo set lo snodo cruciale del match. Il quinto game è quello che fa cambiare l’inerzia della partita: il nostro portacolori riesce a cancellare ben tre palle break consecutive, riemergendo in maniera incredibile dallo 0-40. E nel gioco successivo lampi da campione: prima un passante incrociato di rovescio bellissimo sulla riga e poi un altro passante in tuffo con il dritto, tra lo stupore generale. Jannik se la ride e cambia passo. Sullo score di 6-3 archivia la pratica.

NO. WAY. JANNIK. Action man Jan pulls off an INSANE dive after sprinting the entire court! @janniksin #TerraWortmannOpen pic.twitter.com/D0yUXYQv83 — Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2024

Nel terzo set la differenza tra i due si fa palpabile. Il livello di tennis di Sinner è altissimo e Griekspoor è costretto ad aggrapparsi al servizio per non subire il break nel gioco d’apertura. Un appuntamento solo rimandato perché con uno splendido rovescio lungolinea Sinner va via ancora una volta e concede il bis nel settimo game, con colpi spettacolari. È on fire l’altoatesino e a zero, con un ace esterno da sinistra, si aggiudica la partita sul 6-2.

Leggendo le statistiche, sono da sottolineare i 15 ace messi a segno dal pusterese, rispetto agli 11 del suo avversario, con il 67% di prime in campo da cui ha ottenuto il 79% dei quindici. Altissima anche la media con la seconda, pari al 65%. Un match di livello eccelso, specie dal secondo set in avanti.