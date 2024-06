LIVE Musetti-Koepfer, ATP Stoccarda 2024 in DIRETTA: ostacolo tedesco verso i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno dell’ATP 250 di Stoccarda tra Lorenzo Musetti e Dominik Koepfer.

Il giocatore di casa è ostico. Mancino, dotato di un tennis di contrattacco ma fatto anche di discese a rete e di buona manualità, battere il numero 67 del mondo virtuale sarebbe un ottimo colpo per l’azzurro, che insegue ancora il primo quarto di finale in stagione. Quest’ultima che ha ripreso un po’ di colore negli ultimi mesi, con la finale al Challenger di Cagliari, quella a Torino e soprattutto il 3° turno di Parigi in cui ha messo in seria difficoltà l’allora n.1 del mondo.

Questo torneo vide Musetti spingersi ai quarti nel 2023. In quell’occasione si arrese a Frances Tiafoe in un match molto equilibrato contro il campione in carica sull’erba tedesca. Nella giornata di ieri Musetti è prevalso sull’emergente francese Giovanni Mpetshi-Perricard dopo due incredibili tie-break, vinti entrambi 11 punti a 9. L’azzurro non ha concesso break, così come il suo avversario, un autentico big server. La vittoria rappresenta un ottimo esordio nella stagione su erba, che potrebbe regalare gioie a un tennista che può adattarcisi ottimamente, pensiamo al 3° turno di Wimbledon che difenderà tra 2o giorni.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 2° turno dell’ATP 250 di Stoccarda tra Lorenzo Musetti e Dominik Koepfer. Si parte alle 11!