ATP Stoccarda 2024, Lorenzo Musetti rimonta un match quasi perso contro Koepfer e approda ai quarti!

Lorenzo Musetti esce vincitore da un’altra maratona! L’azzurro si è ritrovato sull’orlo del burrone, ma riesce ad approdare ai quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccarda battendo Dominik Koepfer con il punteggio di 6-7(9), 7-6(5), 6-3 in due ore e tre quarti di gioco. Ora affronterà uno tra Hamad Medjedovic e Alexander Bublik.

I primi momenti difficili per i due giocatori al servizio arrivano tra il quinto e il sesto gioco: Musetti non è incisivo in attacco in un paio di scambi, ma se la cava ai vantaggi e non deve annullare palle break, a differenza di Koepfer che concede una palla break dopo un comodo dritto sbagliato, ma il tedesco ne esce molto bene dal 30-40, mettendo tre prime consecutive. Il giocatore di casa si salva anche nell’ottavo gioco risalendo da 15-30 con due eccellenti dritti. Una minaccia scatta per l’azzurro sul 4-4: si trova 0-30 per due brutti errori con il rovescio, ma poi mette sempre la prima in campo e comanda con autorevolezza gli scambi.

Musetti ha un set point sul 5-4, con Koepfer che sente un po’ di tensione e commette qualche errore di dritto, ma riesce ad uscire anche da questa situazione. Il giocatore di Furtwangen im Schwarzwald deve annullare altri due set point sul 5-6, ma serve una gran prima e mette vicino ala riga un grande attacco con il dritto per portare tutto al tiebreak. Musetti che va avanti 4-1 con un mini-break causato da un dritto sbagliato dal teutonico, mini-break che viene restituito con il doppio fallo. L’azzurro ha altri due set point che non riesce a convertire e al terzo del suo avversario cede con un errore di dritto, cedendo il tiebreak per 11 punti a 9.

Nel secondo set ha subito delle chance Koepfer per prendere un vantaggio di un break e mettere un’ipoteca sul successo, ma sulle due palle break nel secondo gioco non ha abbastanza coraggio e permette a Musetti di avere l’iniziativa in mano con il suo dritto a sventaglio. Set che prosegue senza alcuna chance stavolta per i giocatori in risposta e si approda quindi al tiebreak: stavolta è l’italiano ad andare sotto 4-2 e 5-3, ma spalle al muro lascia andare il suo dritto e i suoi colpi, fa quattro punti di fila dal 3-5 e porta tutto al terzo set.

Nel terzo l’inerzia sembra passare dalla parte di Musetti: subito in risposta si porta 0-30, ma non riesce ad arrivare a palla break, palla break che arriva sul 2-1 e viene subito sfruttata al termine di uno scambio prolungato, chiuso con un bellissimo dritto lungolinea. Quando sembra tutto apparecchiato per un terzo set in controllo, ecco che arriva il passaggio a vuoto per il toscano: il servizio non gli dà una mano, Koepfer ritrova incisività negli scambi e piazza l’immediato contro-break con un paio di punti manovrati alla grande.

L’azzurro si ritrova a dover annullare sul 3-3 due palle break dopo due brutti errori di dritto e riesce a risalire con aggressività. Nel turno di risposta successo è però perfetto Musetti a riprendersi il break di vantaggio con un rovescio meraviglioso in anticipo e altre risposte bloccate che restano profonde. Il servizio stavolta non fa scherzi e l’azzurro approda ai quarti di finale.