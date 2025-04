ATP Montecarlo, in campo i quarti di finale. Musetti sfida Tsitsipas, ostacolo Fils per Alcaraz

È il momento di entrare in campo per disputare i quarti di finale dell torneo ATP di Montecarlo, terzo Master 1000 stagionale e primo sulla terra. Gli otto tennisti sopravvissuti alla maratona degli ottavi di finale scendono in campo per entrare nella top 4 della prestigiosa competizione monegasca.

L’Italia, ancora una volta, riesce a piazzare un giocatore tra i primi otto. Lorenzo Musetti, dopo aver superato un paio di battaglie nei primi due turni, ha letteralmente dominato il derby con Matteo Berrettini, limitato da un problema fisico ed è apparso scarico dal punto di vista mentale dopo l’impresa con Zverev. Il toscano è atteso dalla difficile sfida con Stefanos Tsitsipas, detentore del titolo, e per riuscire ad invertire il trend negativo, il greco è avanti 5-0 nel bilancio dei confronti diretti, dovrà sfoderare una prestazione maiuscola nella quale riuscire ad esprimere con costanza il suo miglior tennis.

Il grande favorito Carlos Alcaraz affronta, almeno sula carta, un compito non semplice contro Arthur Fils. Il transalpino, testa di serie numero 12, ha raggiunto, a soli vent’anni, il terzo quarto di finale in altrettanti Master 1000 fin qui disputati e ha così confermato l’importante percorso di crescita fin qui compiuto. L’iberico dovrà giocare al massimo fin dalle prime battute e non potrà permettersi la partenza altalenante vista nell’ottavo di ieri contro il tedesco Altmaier, poi spazzato via nel secondo set.

Ad aprire il programma di giornata saranno Alejandro Davidovich-Fokina e Alexei Popyrin. Lo spagnolo, dopo aver eliminato Ben Shelton al primo turno, ha prevalso nella lunga battaglia contro l’inglese Jack Draper e sembra essere sulla strada giusta per ritrovare il suo miglior tennis. L’australiano ha piegato, in tre ore di gioco, la resistenza del norvegese Casper Ruud, secondo scalpo di prestigio dopo quello dello statunitense Frances Tiafoe, e ha così migliorato gli ottavi raggiunti nella scorsa edizione.

L’australiano Alex de Minaur chiede al bulgaro Grigor Dimitrov il pass per la sua seconda semifinale stagionale. Il titolare della testa di serie numero otto ha impressionato in maniera positiva nella netta vittoria ottenuta contro Medvedev nel confronto di ieri, il bulgaro è giocatore dal talento cristallino che nella giusta giornata può mettere in difficoltà anche avversari più quotati.