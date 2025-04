Simona Quadarella: “Non andrò tanto oltre Los Angeles, delusione a Parigi. Sul nuovo allenatore…”

Simona Quadarella è stata ospite di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La formidabile nuotatrice italiana, archiviata la cocente delusione per il doppio quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024, vuole voltare pagina ed è pronta ad affrontare quello che potrebbe essere l’ultimo ciclo olimpico della carriera con all’orizzonte i Giochi di Los Angeles 2028.

“Sicuramente ci sono alcuni successi che ricordo con più piacere rispetto ad altri. Una medaglia che potrei citare è quella di Tokyo, non solo perché è l’Olimpiade ma perché inizialmente ero un po’ demoralizzata per i 1500 ma poi sono riuscita a prendere il bronzo negli 800. La medaglia di Tokyo rispecchia un po’ il mio percorso“, ha dichiarato la 26enne romana ripercorrendo i risultati più importanti della sua carriera.

Sul bilancio complessivo della scorsa stagione, in cui ha centrato una fantastica doppietta 800-1500 ai Mondiali: “Il 2024 è cominciato benissimo con questo Mondiale a Doha. Ancora ci penso e ne vado fiera, poi sono contenta perché non mi fa pensare al 2024 come un anno così amaro. Non aver preso la medaglia olimpica a Parigi è stata comunque una delusione che ho dovuto affrontare e superare per mettermela alle spalle. Volevo ricominciare e fare questa stagione, poi vorrei partecipare a Los Angeles 2028. Mi sono dovuta lasciare alle spalle Parigi e prendere ciò che di buono c’è stato nella scorsa stagione, quindi il Mondiale. Alla fine devo essere contenta del 2024“.

Sui quarti posti di Parigi: “Ho fatto tutto quello che si poteva nei 1500 e soprattutto negli 800. Il quarto posto negli 800 è stata una bellissima prestazione ed un grande tempo. Nel 1500 non mi sono migliorata, ma sono stata lì fino alla fine. Lì hanno giocato tante cose, forse troppa pressione, perché anche se sono ormai un’atleta “grande” purtroppo questo può succedere. Non si smette mai di imparare“.

Sul cambio di guida tecnica dopo le Olimpiadi: “Il cambio è andato bene. Già ci conoscevamo, perché Gianluca (Belfiore, ndr) è un allenatore dell’Aniene da tantissimi anni. Mi sto trovando molto bene. Dal punto di vista tecnico abbiamo cambiato alcune cose ma senza stravolgere, perché ho comunque delle caratteristiche che devo cercare sempre di esaltare. Sto cercando di lavorare su alcuni dettagli, che se riesco a migliorare potrebbero darmi un bel margine di progresso. Vorremmo cambiare un po’ la prima parte di gara, provando a spingere un po’ di più, perché ormai anche le mie distanze stanno diventando delle gare veloci. Stiamo lavorando su questo, ma sarà un processo a lungo termine e non penso che questa cosa riusciremo a vederla sin da subito”.

Sulla possibilità di continuare anche dopo la prossima edizione dei Giochi: “Per adesso il mio obiettivo è fare Los Angeles 2028, poi vediamo. Non penso di voler andare tanto oltre Los Angeles, nel senso che se non sarà quella la mia ultima gara magari sarà nel 2029, quindi non tanto più in là. Poi ovviamente tutto può succedere negli anni“. Sul suo rapporto con Katie Ledecky: “C’è una sana rivalità come con tutte le altre. Non ci siamo mai dette nulla di troppo segreto“. Di seguito il video con l’intervista completa a Simona Quadarella nella puntata di OA Focus.