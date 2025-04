MotoGP, le condizioni di Jorge Martin dopo l’incidente a Lusail. Lo spagnolo: “Poteva andare molto peggio”

Un 2025 da dimenticare per Jorge Martin finora. Lo spagnolo, festeggiato il titolo mondiale in MotoGP l’anno scorso in sella alla Ducati del Team Pramac, era molto motivato nell’affrontare la nuova sfida in Aprilia. Purtroppo per lui, tanti incidenti tra test pre-season e allenamenti l’hanno costretto a saltare i primi tre appuntamenti del campionato.

Tornato in Qatar, la sua forma non era ideale e il suo target era quello di fare km per acquisire la giusta confidenza sulla moto di Noale. Sfortunatamente, l’iberico non è riuscito a portare a termine il GP ieri, dovendosi ritirare dalla gara nel corso del 14° giro, quando era nelle retrovie.

Martin è finito con la sua Aprilia sul cordolo di curva 12-13, perdendo il controllo e venendo colpito involontariamente dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio che lo seguiva: “La scena più brutta della mia vita, siamo stati fortunati“, ha commentato il pilota italiano nel post gara. Una dinamica che avrebbe potuto avere delle conseguenze ancora più serie di quelle che ci sono state.

L’iberico si è sottoposto a degli esami all’Hamad General Hospital di Doha che hanno messo in evidenza uno pneumotorace con minima soffusione pleurica, 8 fratture degli archi costali posteriori e ulteriori 3 fratture costali a carico degli archi laterali. Resterà in osservazione in ospedale fino a risoluzione dello pneumotorace. In altre parole, un altro duro colpo alla stagione di Martin. Dall’ospedale, Jorge ha pubblicato una foto e un messaggio sul profilo Instagram: “Grazie a Dio. Sarebbe potuto andare molto peggio. Cercherò di tenervi aggiornati“.

POST SU INSTAGRAM DI JORGE MARTIN