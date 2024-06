MotoGP, Bagnaia stacca di forza Martin e vince la Sprint Race ad Assen. Caduta per Marquez

Francesco Bagnaia continua ad imporre la legge del più forte al TT di Assen e, dopo la pole position di stamattina, domina la Sprint del Gran Premio d’Olanda 2024, valevole come ottavo round stagionale del Mondiale MotoGP. Prestazione impeccabile per Pecco, che ha confermato la superiorità evidenziata per tutto il weekend sul mitico tracciato neerlandese non commettendo sbavature sin dalla partenza e staccando progressivamente uno ad uno tutti gli inseguitori.

Seconda affermazione consecutiva (dopo il Mugello) nella mini-gara del sabato per il piemontese della Ducati Factory, che guadagna altri 3 punti in campionato sul leader della generale Jorge Martin, bravo a limitare i danni quest’oggi con una piazza d’onore importante sulla sua Ducati Pramac in un fine settimana sin qui non brillante.

Terza posizione per l’Aprilia di un convincente Maverick Viñales, mentre Enea Bastianini si è reso protagonista di una buona rimonta – seppur troppo tardiva per poter ambire alla top3 – fino alla quarta piazza con la sua Ducati ufficiale. Buona Sprint Race anche per il romano Fabio Di Giannantonio, 5° subito davanti alla KTM di Brad Binder. Completano la zona punti Alex Marquez (Ducati Gresini), la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati Pramac di Franco Morbidelli.

Solo 10° un opaco Pedro Acosta, mentre si sono ritirati tra i big Marc Marquez (caduto nei primi giri in curva 2 mentre era in lizza per il podio) e Aleix Espargarò (brutto volo all’ultima curva della gara). Al termine della Sprint di Assen, Martin resta leader del Mondiale con un vantaggio di 15 punti su Bagnaia, 44 su Marquez, 60 su Bastianini, 73 su Viñales, 79 su Acosta e 91 su Binder.

CLASSIFICA SPRINT GP OLANDA MOTOGP 2024