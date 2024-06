Griglia di partenza MotoGP, GP Olanda 2024: Bagnaia in pole, Martin vicino. Marquez in terza fila

Andate in archivio le qualifiche del GP d’Olanda, appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Assen (Paesi Bassi), un time-attack particolarmente tirato ha dato il responso. Nella Cattedrale del Motociclismo i centauri della top-class hanno spinto alacremente per massimizzare la loro prestazione e ottenere la pole-position, per garantirsi un posto al sole per la Sprint Race di oggi e la gara di domani.

Francesco Bagnaia si presentava come il favorito per la p.1. Nella giornata di ieri, Pecco aveva ottenuto i migliori tempi nella sessione di prove libere e nelle pre-qualifiche. Un feeling con questo tracciato speciale per il piemontese, a segno già nel 2022 e nel 2023 nella gara domenicale. L’obiettivo di Bagnaia è quello di avvicinarsi ulteriormente allo spagnolo Jorge Martin.

L’alfiere della Ducati Pramac ha un margine di vantaggio in classifica generale di 18 punti nei confronti del pilota italiano e dovrà spingere per non perdere ulteriori punti, dopo quanto accaduto al Mugello. A recitare il ruolo del terzo incomodo è l’altro spagnolo Marc Marquez. Dopo la firma con la squadra ufficiale a Borgo Panigale per il 2025, l’asso nativo di Cervera ha motivazioni speciali.

Di seguito la griglia di partenza del GP d’Olanda di MotoGP:

GRIGLIA DI PARTENZA GP OLANDA 2024 MOTOGP

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Jorge Martin (Ducati)

3. Maverick Vinales (Aprilia)

4. Alex Marquez (Ducati)

5. Aleix Espargaro (Aprilia)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Marc Marquez (Ducati)

8. Franco Morbidelli (Ducati)

9. Brad Binder (KTM)

10. Pedro Acosta (GasGas)

11. Enea Bastianini (Ducati)

12. Raul Fernandez (Aprilia)

13. Fabio Quartararo (Yamaha)

14. Jack Miller (KTM)

15. Marco Bezzecchi (Ducati)

16. Alex Rins (Yamaha)

17. Miguel Oliveira (Aprilia)

18. Lorenzo Savadori (Aprilia)

19. Johann Zarco (Honda)

20. Joan Mir (Honda)

21. Luca Marini (Honda)

22. Augusto Fernandez (GasGas)

23. Takaaki Nakagami (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP OLANDA 2024 MOTOGP

Q2:

1. 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:30.540

2. 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1:30.621

3. 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1:30.951

4. 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:30.979

5. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1:31.077

6. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1:31.274

7. 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:31.378

8. 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1:31.405

9. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:31.479

10. 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1:31.482

11. 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

12. 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1:31.928

Q1:

1. 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1:31.372

2. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1:31.390

3. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:31.620

4. 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:31.997

5. 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1:31.997

6. 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:32.108

7. 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1:32.123

8. 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1:32.243

9. 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1:32.260

10. 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1:32.497

11. 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1:32.627

12. 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS 1:32.669

13. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA