MotoGP oggi in tv, GP Olanda 2024: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 30 giugno, assisteremo all’ottavo appuntamento del Motomondiale 2024. Sulla pista di Assen, nei Paesi Bassi, lo spettacolo non mancherà di certo su uno dei tracciati più noti agli appassionati e con la storia più importante. I piloti saranno chiamati a una prova complicata, dovendo trovare il giusto equilibrio tra prestazione e la gestione delle gomme.

Nella classe regina si profila un nuovo confronto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco finora ha fatto en plein: primo in tutte le sessioni di prove libere, nelle pre-qualifiche, nelle qualifiche e nella Sprint Race. Gli resta la gara domenica. Lo spagnolo cercherà di ostacolarlo anche per mantenere il vantaggio di 15 punti in classifica generale, ma dovendo fare i conti con una penalità di tre posizioni in griglia per guida irresponsabile.

Il GP d’Olanda, round di Moto3, Moto2 e di MotoGP, sarà trasmesso interamente in tv da Sky Sport MotoGP (208) e da Sky Sport Uno (201). Il warm-up della top-class sarà coperto dai due canali menzionati. TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente le dirette delle corse domenicali delle tre classi. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro il warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Il round olandese potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà la diretta delle gare delle tre categorie che saranno disponibili sul sito internet TV8.it. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro il warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

MOTOGP OGGI IN TV, GP OLANDA 2024

Domenica 30 giugno

Ore 09.45, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP OLANDA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 30 giugno

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv in chiaro.

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv in chiaro.

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv in chiaro.