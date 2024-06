MotoGP, Bagnaia firma una pole position d’autore ad Assen! Martin a 81 millesimi, 7° Marquez con caduta

Francesco Bagnaia prosegue il suo percorso netto nel weekend di Assen e, dopo aver dominato nelle sessioni di prove libere, ottiene anche la pole position per il Gran Premio d’Olanda 2024, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco partirà dunque davanti a tutti (sia nella Sprint che nella gara lunga) per la 19ma volta in carriera nella classe regina, ma quest’anno non ci era ancora riuscito.

1’30″540 il tempo firmato dal campione iridato in carica, che ha demolito il record della mitica pista neerlandese precedendo di soli 81 millesimi un agguerrito Jorge Martin, bravo ad esaltarsi come di consueto nel time-attack dopo un venerdì complicato. Martinator, leader del campionato, proverà quindi ad attaccare il favorito Bagnaia in entrambe le gare per difendere i suoi 18 punti di vantaggio nella generale sul piemontese.

Prima fila completata in terza piazza alle spalle delle due Ducati GP24 dall’Aprilia di un positivo Maverick Viñales, che paga ben 411 millesimi dalla pole, mentre la seconda linea dello schieramento sarà composta nell’ordine da Alex Marquez (4° a 0.439), Aleix Espargarò (5° a 0.537) e Fabio Di Giannantonio (6° a 0.734).

Settima posizione per Marc Marquez, autore di una caduta spettacolare nelle battute conclusive del Q2 in un tentativo di sorpasso al limite su Espargarò., mentre in chiave azzurra vanno registrati l’ottavo posto di un Franco Morbidelli in crescita e l’11° di un opaco Enea Bastianini. Eliminati in Q1, oltre alla Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo, gli altri italiani Marco Bezzecchi (15° in griglia), Lorenzo Savadori (18° da wild card Aprilia) e Luca Marini (21°).